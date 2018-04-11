林松添大使出席豪登省一站式投资服务中心揭牌仪式 

人民网约翰内斯堡4月10日电（王磊）''投资南非"豪登省一站式投资服务中心（InvestSA Gauteng One Stop Shop）于4月10日下午在约堡桑顿区投资中心正式揭牌成立。南非贸工部部长戴维斯（Rob Davies）与豪登省省长马克扈拉（David Makhura）参加了当天的剪彩仪式并致辞，中国驻南非大使林松添应邀出席，另外还有相关政府部门代表、企业代表和媒体等200余人参加了当天的活动。

马克扈拉表示，豪登省一站式投资服务中心的成立旨在为来自世界各地的投资者提供便捷的服务。通过改善环境、规范制度和降低成本，提高南非的吸引投资竞争力。一站式服务中心除了为豪登省吸引更多投资外，还将帮助投资者解决基础设施、安全保障以及用水用电等方面的问题。

戴维斯说，拉马福萨总统在发表就职演说时反复提到投资者对南非的重要性，改善投资环境是重中之重。南非拥有吸引投资的资本，建立一站式投资服务中心是为了帮助国内外投资者克服障碍，融入当地，放心、安心、舒心的享受投资带来的红利。

林松添大使在接受本网记者采访时首先祝贺了豪登省一站式投资服务中心的成立，他认为，南非为改善投资环境迈出了可喜的一步。

林表示，南非是引领非洲工业化的火车头，是支撑非洲现代化的生产基地，是非洲对接“一带一路”建设的桥头堡，但南非在社会治安、制度规范、办事效率等方面仍存在不少问题，需要在“平安南非”、制度建设、流程简化等方面进行完善和改进。

林表示，中国改革开放以来取得的成就举世瞩目，值得南非政府参考和借鉴。习近平主席要求我们把中国发展同助力非洲实现自主可持续发展紧密结合起来，实现合作共赢、共同发展。南非是中国在非洲的最重要的投资目的国之一，资源丰富、环境优越、基础良好。据不完全统计，中国对南非直接投资总额已超过250亿美元，为当地创造了数十万个就业岗位。在南中国社区和企业愿意积极参与南非改善投资环境的努力，为南非的经济发展贡献力量。

针对近期中美贸易摩擦问题，林大使说，美国打破了自己制定的规则是一种不自信的表现。习近平主席在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲时再次深刻阐述了“人类命运共同体”这一重大时代课题。中美两国是世界经济发展的引擎，需要相互尊重，平等相待，共同打造好人类命运共同体，创造世界美好的未来。

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