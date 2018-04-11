“无问西东——油画作品展”在巴黎开幕

人民网巴黎4月10日电（柳爽）10日晚，由巴黎中国文化中心主办的中国国际书画艺术研究会当代油画院“无问西东——油画作品展”热闹开幕。巴黎中国文化中心主任严振全、中国国际书画艺术研究会当代油画院院长郭晓光、法兰西艺术院终身院士克劳德·阿巴吉、 法兰西艺术院通讯院院士高立昂、法国艺术家沙龙主席玛丽娜·德拉勒、法国艺术家之家协会主席雷米·艾融、法国著名汉学家汪德迈等百余名中法嘉宾出席了开幕式。

展览展出由中国国际书画艺术研究会当代油画院院长郭晓光、副院长黄卓君以及祁百成、秦鲲皓和赵子越共五位油画院优秀画家创作的30余幅当代油画作品。画作多为大幅尺寸且色彩绚丽的表现性油画，带给观众强烈的视觉冲击感。

郭晓光院长在开幕致辞中表示，参展作品从一定程度上呈现了中国油画艺术的面貌以及多元共存的文化现象。透过画作，每一位画家与法国的观众朋友们分享了对艺术的感悟，以无国界的油画语言建构起一座心灵之桥。而正如本展的名字“无问西东”一样，艺术拥有强大的穿透力与感染力，它能跨越中西方在习俗观念上的固有差异，拥有不同文化背景、不同阅历的人都能在艺术的殿堂中找到共鸣。

此次展览中郭晓光院长的油画作品完全是在其旅法的短短一周内密集创作完成，他以表现主义手法刻画自己眼中的巴黎，蓝白色调的油画布上，大皇宫、蒙马特高地、埃菲尔铁塔等美丽景色徐徐展开，引发了法国观众的啧啧称奇。“这些画的表现手法非常中式，绘画技巧上与欧洲有所不同”，巴黎大学区高等学院导师、法国著名汉学家汪德迈跟记者分享了他的独特看法，他认为中国画家喜欢写意，即使在当代油画作品中也看得出飘逸的风格。他试图通过观赏今晚的展览深入自己有关西洋画和中国画差异化的研究。

文化中心希望通过本次展览让法国民众了解中国油画艺术发展现状和创新活力，并通过当代油画作品感知中国社会的发展，感受中国人对世界与人生的思索以及对自然与生命的感悟。参展的五位中青年画家画作风格迥异，各具独特视角，在艺术道路上各有探索和突破，打破了西方观众对于中国油画单一的认知。法国艺术家沙龙主席德拉勒向记者表示：“法国的中国画展多见中国传统绘画，这次的中国现当代油画令人新奇，这样的绘画手法和表现形式一定程度上消解了文化背景和思维习惯上的理解障碍，透过不同艺术家作品的构思和色彩能够感受得到其中的力量和灵魂。”

此次展览从4月11日起向观众开放，将持续至4月27日。

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