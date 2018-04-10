蒙古国总统巴特托勒嘎视察中国援建项目

人民网乌兰巴托4月10日电（记者霍文）蒙古国总统巴特托勒嘎4月10日视察位于乌兰巴托市巴彦朱日赫区，由中国中元国际工程有限公司设计并管理，中铁四局集团有限公司承建的蒙古国残疾儿童发展中心项目。中国驻蒙使馆杨庆东临时代办、孙维仁参赞、中铁四局集团董事长张河川、国际部部长王宏铭、一公司总经理潘吉洪、项目负责人陈鸿、蒙古公司总经理王海涛等陪同。

巴特托勒嘎总统在施工现场听取了该项目施工负责人对工程进展的介绍，随后参观了“工地文化小屋”，对中铁四局有限集团公司国内外业务情况进行了解。

蒙古国残疾儿童发展中心是中国政府无偿援建的民生项目。李克强总理2016年访问蒙期间，与时任额尔登巴特总理共同举行项目启动仪式。该项目建筑包括康复门诊评介部、康复治疗部、行政办公与康复培训部、住院部、后勤服务等功能，建成后将拥有250个床位，日接待病人250人，预计2019年初竣工移交。

该项目自开工以来，中铁四局认真履行中资企业社会责任，践行中国援助理念，在保证工程质量的同时，给当地创造了大量就业机会，努力提高建筑材料和相关产品采购的本地化水平，为蒙古社会经济发展做出了应有贡献，力争把该项目打造成为中蒙两国又一个“友谊工程”、“幸福工程”和经得起历史检验的“百年工程”。

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