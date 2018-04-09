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飞虎队指挥官陈纳德妻子陈香梅女士追思会在华盛顿举行（组图）

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陈香梅追思会现场。(孔太和摄)
陈香梅追思会现场。(孔太和摄)
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来源：人民网-国际频道  2018年04月09日15:55

人民网华盛顿4月7日电 今天上午，飞虎队指挥官陈纳德妻子陈香梅女士的追思会在美国首都华盛顿圣斯岱芬教堂( St. Stephen Martyr Catholic Church)举行，会场庄严肃穆，陈香梅的亲属以及来自美国各地一百多名来宾出席了追思会。

追思会上，陈香梅的女儿陈美丽博士回顾了陈香梅女士的生平。来宾高度评价陈香梅女士为中美两国人民的友好事业作出的杰出贡献。

陈香梅女士于3月30日在华盛顿家中逝世。4月6日晚，亲属在华盛顿殡仪馆举办了陈香梅女士遗体告别仪式。(谢荣镇、孔太和)

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(责编：贾文婷、常红)
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