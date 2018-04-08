蒙古国举办第十七届“汉语桥”世界大学生中文比赛决赛

人民网乌兰巴托4月8日电（记者 霍文）由孔子学院总部/国家汉办主办，蒙古国立大学孔子学院、蒙古国汉语教师协会承办，中蒙文化教育基金会、乌兰巴托中国文化中心协办的第十七届“汉语桥”世界大学生中文比赛蒙古大区赛决赛4月7日在乌兰巴托歌剧院举行，来自蒙古国立大学、人文大学、教育大学、科技大学、乌兰巴托大学、伊赫扎萨克国际大学、奥特根腾格尔大学等7所院校的15名选手参赛。

选手们经过回答问题和才艺表演两个环节的激烈角逐，蒙古人文大学三年级学生古义格荣获一等奖，获得赴华参加第十七届“汉语桥”世界大学生中文比赛资格，同时他还获得此次比赛的最佳口才奖和最佳才艺奖。来自蒙古科技大学一年级学生勒哈格瓦道尔吉、国立大学四年级学生马尔勒玛获二等奖，其中排名第二的勒哈格瓦道尔吉获得赴华观摩第十七届“汉语桥”世界大学生中文比赛资格。

赛后，经组委会评议决定，蒙古国立大学、教育大学、科技大学获第十七届“汉语桥”世界大学生中文比赛蒙古大赛区最佳组织奖。蒙古国立大学李阳阳、科技大学路乘俊、人文大学王擎等三位中国汉语教师获最佳指导奖。

中国驻蒙古国大使馆文化处、乌兰巴托中国文化中心主任李薇参赞，蒙古国立大学孔子学院朱军利院长，蒙古国汉语教师协会巴特玛会长，乌兰巴托中国文化中心哈斯巴根副主任，中国银行乌兰巴托代表处杨继勇副首代，教育大学教育学院朝格吉乐玛院长等中蒙两国嘉宾以及首都乌兰巴托大中学生和部分家长代表两百余人观摩了比赛。

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