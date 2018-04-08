全菲校际乒乓球赛在马尼拉开赛

开幕式后，菲律宾小运动员们簇拥着请乒乓球世界冠军刘伟签名。张志文摄

人民网马尼拉4月7日电（记者 张志文）4月7日，第15届“有利东方杯”全菲校际乒乓球赛在菲律宾首都马尼拉开赛。来自菲律宾全国140所大中小学和球队的308支比赛队伍、1232名选手参加这项赛事。

中国驻菲律宾大使馆临时代办檀勍生，菲律宾体育署副署长拉蒙·费尔南德斯，中国国务院侨务办公室处长陆君燮，菲华各界联合会名誉主席许中荣等两国嘉宾出席开幕式。中国著名乒乓球运动员、七次世界冠军得主刘伟应邀与菲律宾小运动员分享乒乓运动的收获。

拉蒙·费尔南德斯介绍，乒乓球是菲律宾政府重点发展的优先体育项目之一。由菲华乒乓球联合会和菲律宾有利东方旅游有限公司联合举办的全菲校际乒乓球赛已经成为该国具有影响力的大型乒乓球赛事，吸引了众多菲律宾青少年参与乒乓运动。

参赛的菲律宾小运动员米沙在开幕式后，拿到了梦想已久的世界冠军签名球拍，她高兴地告诉记者，自己很喜欢这项运动，也非常希望今后能成为像刘伟一样的乒乓球世界冠军。

开幕式上，还举行了菲中乒乓球训练中心捐赠仪式。许中荣代表家庭向菲律宾体育署捐赠1000万比索，用于建造约1000平方米训练场馆，期待这将成为菲中友谊的见证，促进菲中乒乓文化交流。

同日还举办了由国务院侨办、中国驻菲使馆和菲律宾体育署主办的“文化中国·名家讲坛”活动，来自中国的体育教育学者与菲律宾观众交流了中外体育事业和体育精神，促进了两国体育文化交流。

(责编：樊海旭、王欲然)