第十一届“汉语桥”世界中学生中文比赛法国预选赛在巴黎举行

人民网巴黎4月7日电（记者 龚鸣）当地时间7日，第十一届“汉语桥” 世界中学生中文比赛法国预选赛在巴黎路易大帝中学举行，来自全法各地的近50名中学生参加了比赛。

比赛分为自由演讲和才艺表演两个部分。参赛学生学习汉语的时间从1年到5年不等，分别用中文讲述对汉语的兴趣、与汉语的情缘，并通过个人或团体形式，以舞蹈、山水画、钢琴演奏、太极拳、舞剑等表达其对中华文化的理解与热爱。

经过一天的紧张角逐，来自巴黎亨利四世高中的塞萨尔（César OYRZABAL）和西部城市尼奥尔丰塔纳初中的达梅（Dame NDEKO）获得了汉语桥特等奖，二人将于今年秋天代表法国参加在中国举行的第十届“汉语桥”世界中学生中文比赛总决赛。此外，比赛还评选出2名一等奖、4名二等奖、6名三等奖以及6名单项奖获得者。所有获奖者都获得赴华秋令营营员资格，将于今年10月到中国开展为期两周的文化交流活动。

“我希望学好中文，将来有机会去中国留学和发展。”说起获奖感言，达梅大方地说道。为了参加比赛，达梅坐了六个小时火车来到巴黎，她非常感谢这次比赛提供了展示才艺的平台，她得以获得机会去中国。达梅今年上初三，学习汉语已经三年，发音标准，字正腔圆。达梅认识一些中国朋友，很早就接触到了中文，并对粤语、四川话等方言兴趣浓厚。“学习汉语的秘诀在于慢慢来，多与人交流。”达梅说。

“学生们从法国各地赶来参加比赛，展示出对中国语言和文化的热爱。”中国驻法国大使翟隽致辞，向获奖选手表示祝贺，并鼓励所有参赛选手“作为中法友谊的使者，继续努力学好汉语，为中法关系持续健康发展贡献力量”。翟隽说，中法是互相欣赏的两大文明，而文明互鉴离不开语言的交流。早在1814年法兰西公学院就首创中文教席，经过200多年的发展，法国超过十万人学习汉语。与此同时，在中国学习法语的人数也已达到13万，两国越来越多的年轻人学习对方的语言，无疑将为中法文化和教育交流注入新的活力。

本届比赛由中国国家汉办主办，中国驻法使馆教育处承办，法国汉语教学协会协办，旨在激发法国中学生学习汉语的积极性，增进其对中文和中华文化的理解。

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