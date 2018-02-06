驻瑞典使馆召开党的十九大精神瑞典科技界宣讲座谈会

人民网斯德哥尔摩2月6日电（记者 李玫忆）本月2日，中国驻瑞典使馆在斯德哥尔摩中国文化中心召开中共十九大精神瑞典科技界宣讲座谈会。近60名瑞典科技界精英出席会议，学习十九大精神，探讨如何在新形势下深入开展中瑞科技创新合作。桂从友大使出席并讲话，使馆科技参赞戴钢做交流报告。

桂大使指出，党的十九大确立了坚定实施创新驱动发展战略，提出了加快建设创新型国家的目标。瑞典是创新强国，在许多科研领域世界领先。中方愿同瑞方进一步加强合作，共同推动中瑞科技创新合作不断取得新成果。期望各位专家学者继续发挥桥梁纽带作用，积极参与中瑞科技创新合作，为建设创新型国家做出贡献。驻瑞典使馆将继续为大家服好务，与大家共同推动中瑞科技创新事业的发展。

戴钢参赞回顾了十八大以来中国科技创新成就，介绍了十九大在科技创新领域的工作部署，并特别介绍了中瑞科技创新合作的新进展，邀请各位与会专家为推动新时期中瑞科技创新合作建言献策。

旅瑞华侨华人、科技专家积极参会、踊跃发言，纷纷表示十九大为中国科技创新发展确定了宏伟目标，大家很受鼓舞。中国科技创新事业近年来取得长足进步，在很多领域已经领跑世界，大家深感自豪。瑞典和中国在科技创新合作方面互有优势，双方合作潜力巨大。大家愿意发挥在各专业领域的特长，加强与国内科研机构和企业的合作，特别是在基础研究方面的合作，推促进两国科研机构和企业共同申承担合作项目，推动两国科技创新合作不断取得新成果。祝愿中国在十九大精神指引下，科技创新再创佳绩，经济社会发展不断取得进步，早日实现中华民族伟大复兴的中国梦。

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