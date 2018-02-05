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丹麦首相拉斯穆森向中国人民致以新春祝福

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丹麦首相拉斯穆森向中国人民致以新春祝福
丹麦首相拉斯穆森向中国人民致以新春祝福
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来源：人民网-国际频道  2018年02月05日14:00

人民网哥本哈根1月20日电 （李玫忆）丹麦是最早与新中国建立外交关系的西方国家之一，也是第一个同中国建立全面战略伙伴关系的北欧国家。2018年是中国和丹麦建立全面战略伙伴关系十周年。2017年拉斯穆森对中国进行正式访问期间，两国政府还共同发表了《中丹联合工作方案（2017－2020）》。

日前，丹麦首相拉斯穆森接受中国媒体联合采访表示：当前丹中关系非常紧密，未来双边合作前景广阔，可拓展的合作空间广大。

拉斯穆森说：“共同发表《联合工作方案》是丹中在进一步促进双边合作方面迈出的至关重要一步。丹麦成为与中国关系最紧密的欧洲国家之一，丹中合作已经上升到一个新的高度。”

拉斯穆森特别提到，丹中两国在应对全球变暖、“一带一路”倡议以及双边贸易领域可以进一步扩大和深化合作。 “应对气候变化是我们共同的目标。中国在应对气候挑战方面展现了坚强的领导力，这正是我们所需要的；丹麦丰富的绿色发展经验也可以为解决气候问题提供借鉴。”

在经贸层面，拉斯穆森指出，丹中经贸联系近年来更加紧密，双边贸易额达到约110亿美元。约500家丹麦企业已进入中国市场，创造约25万个工作岗位。两国可以进一步深化在制药、能源和水处理技术等领域合作，满足中国的需求。

丹麦是亚洲基础设施投资银行的创始成员国之一，拉斯穆森去年专门派代表出席了在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛。他认为，“一带一路”倡议非常独特且具有巨大潜力，他表示，在这一领域，丹方愿意为中国提供所需的经验和技术支持。

在拉斯穆森去年5月访华期间，中丹双方还签署了大熊猫保护研究合作协议，来自成都大熊猫繁育研究基地的一对大熊猫“毛笋”和“和兴”有望在今年年底来到丹麦，旅居哥本哈根动物园。

拉斯穆森对于中国在大熊猫保护事业上所作的努力给予了高度赞赏。他表示：“我们希望2018年成为丹麦的‘熊猫年’，期待两只大熊猫的到来。大熊猫是丹中两国深厚友谊的象征，我很高兴中国使丹麦人民有机会见到可爱的大熊猫。”

拉斯穆森还向中国人民发出了到丹麦旅游观光的诚挚邀请，他说：“我很高兴看到许多中国朋友在2017‘丹中旅游年’期间来丹旅游。不久的将来，你们在丹麦不仅能邂逅‘小美人鱼’，还能见到两只大熊猫。”

在中国农历狗年春节来临之际，拉斯穆森向中国人民致以新春祝福，并用中文表达了“中丹友好”的美好愿景。（完）

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(责编：贾文婷、常红)
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