加拿大密西沙加2018华人春晚乡情浓浓

人民网多伦多2月5日电（记者 冯 霄 于世文）腊酒谢金鸡，春风迎神犬。2月3日华灯初上时刻，加拿大密西沙加华人最为期盼的2018年春节晚会在该市艺术中心隆重举行。由密西沙加华人艺术团主办的整台晚会，节目精彩纷呈，拉开了华人欢度春节的序幕，呈现出海外华侨华人传承中华文化、思念祖国故土的真情。

多方祝福，恭贺新春吉祥。中国驻多伦多总领事何炜率先致信祝贺，他强调“春节是中华民族最重要的传统节日”，华人春晚为“华人提供了共叙乡情的平台，也促进了优秀中华传统文化的传承，一举多得，贡献良多”，他诚祝“密市华侨华人狗年兴旺，新春吉祥！”加拿大总理贾斯廷·特鲁多、安大略省省长凯瑟琳·韦恩、密市市长康宝丽（Bonnie Crombie）均发来贺信贺词，他们代表加拿大三级政府向华侨华人祝贺春节，一致表示中国春节是展示中华文化的良机，希望华侨华人为丰富加拿大的多元文化做出努力，同时感谢华侨华人为推动加拿大和密市经济发展做出的贡献。当晚，中国驻多伦多总领馆官员杨葆华、被誉为“华人之光”的加拿大联邦国会华裔参议员胡子修、安省代表和多伦多皮尔区警察局长均临晚会现场向华人祝贺春节，恭祝华人新春吉祥！

热情似火，演出精彩纷呈。每年一度的密西沙加华人春晚吸引着众多华侨华人，拥有1400个座位的密西沙加艺术中心座无虚席，华人王先生说，他携一家老小都来观赏这台春晚，看着舞台大屏幕上“狗年献瑞——密西沙加华人春节晚会”的字样就有“回家的感觉！”

晚7时整，一组名为“春晓”的舞蹈拉开了晚会的序幕，演员的绿色裙装和手持的叶状绿扇传递了浓浓的春意。整台晚会节目以传统的中国节气串联，分为立春、雨水、惊蛰、春分四大部分。在首个乐章“立春”部分，以越歌合唱与舞蹈组合的江南音画《杨柳岸》、芭蕾舞《葛蓓莉娅》片段“钟点华尔兹”、汉唐舞《洛水佼人》、青春歌舞音画《印象西湖雨》和蒙古族舞蹈《天鹅》5个节目，传递了白居易诗作“几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥”的早春景色。第二乐章“雨水”节目，由情景舞蹈及剑舞《水色》、男女声表演唱《夜来香》、钢琴与舞蹈《彩云追月》和华人少女高紫琪独唱《Feeling Good》4个节目组成，柔软似水的表演、声声滴翠的歌声，再聆听主持人朗诵“好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声”的杜甫诗句，让人感受到细雨滋润，万物萌生，期待的春天即将到来。观赏第三乐章“惊蛰”，看到充满异域风情的印度舞蹈、我国维吾尔族舞蹈《掀起你的盖头来》、彝族舞蹈《酒醉山寨》和《太极与鼓》等节目，百花齐放花满枝的感觉油然而生，耳畔又传来主持人的串联词杜甫名诗：“黄四娘家花满枝，千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼。”万物复苏、彩蝶纷飞、娇莺啼鸣、柳枝摇曳的仲春景色展现眼前。第四乐章“春分”，将嘻哈爵士舞《我的新衣》、芭蕾《宁静》、歌曲《绒花》和大合唱《故乡的云》4个节目展现给观众。我国农谚曰“春分麦起身，一刻值干金”，春分正当春季九十日之半，花舞遍野，满山缤纷，在欣赏满目春色的同时“斜风细雨不须归”，该是为事业奋斗的时候了，因此压轴节目《故乡的云》大合唱激荡人心，鼓舞环球炎黄子孙奋斗拼搏，同时须有不忘报效祖国的情。

晚会尾声，当全体演员谢幕时刻，千余名观众掌声迭起，大家感谢密市华人艺术团倾情打造的这台丰富多彩而又名副其实的“春晚”，联邦国会华裔参议员胡子修等多位嘉宾走上舞台向全体演职人员握手致谢，感谢他们为这里的华侨华人奉献了一台既有浓郁华夏情结，又有全球开阔视野的春节文化大餐。

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