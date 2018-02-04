斯里兰卡独立七十周年庆祝活动在京举行

人民网北京2月4日（记者李琰、暨佩娟）2月4日，为了庆祝摆脱英国殖民统治70周年，斯里兰卡民主社会主义共和国独立70周年庆祝活动在斯里兰卡驻华大使馆举行。来自斯里兰卡驻华大使馆，中国外交部，斯里兰卡各宗教、军队、在华留学生及中方各界友好人士约100余位嘉宾出席了活动。

斯里兰卡驻华大使科迪图瓦库首先主持升国旗仪式。按照斯里兰卡传统，会场依次举行了印度教、佛教、伊斯兰教和基督教的祝福祈祷仪式。来自斯里兰卡的高僧和北京灵光寺高僧分别为斯里兰卡独立日诵经祈福。

随后，嘉宾们点燃了斯里兰卡传统油灯，来自斯里兰卡驻华大使馆的官员分别宣读了斯里兰卡总统迈特里帕拉·西里塞纳、总理维克勒马辛哈及外交部长马拉帕纳的独立日贺词。

西里塞纳总统在贺词中表示，“在庆祝独立70周年之际，我们应该反思我国经历了怎样翻天覆地的变化。在实现人民发展和应对各种社会、经济和政治挑战方面，我们在这一时期取得的进步值得赞扬。”他认为，只有实现经济和文化自由，才算取得了完整的独立。在通往经济自由的过程中，今年是至关重要的一年。维克勒马辛哈总理也在贺词中指出，斯政府始终致力于创造适宜的社会和政治环境，这亦是创建真正自由而稳定的社会所需。

科迪图瓦库大使则强调，自20世纪50年代以来，斯里兰卡和中国的国家领导人定期互访。2017年，斯里兰卡和中国经济关系建交65周年、外交关系建交60周年、《米胶协定》签署65周年。两国在贸易、投资和发展援助方面的经济合作卓有成效。如今，中国的“一带一路”建设更为斯里兰卡发展提供了极佳的合作机会。他希望两国在未来的合作中互补共进。

中国外交部部长助理陈晓东出席当天活动，并对斯里兰卡政府和人民表达了祝福。随后，陈晓东和科迪图瓦库大使共同切开庆祝斯里兰卡独立70周年的蛋糕。

斯里兰卡是印度洋上的热带岛国，有“宝石王国”“印度洋上的明珠”的美称，被马可·波罗认为是最美丽的岛屿，拥有美丽绝伦的海滨、神秘莫测的古城、丰富的自然遗产以及独特迷人的文化。目前，越来越多的中国游客前往斯里兰卡旅游。据斯里兰卡旅游部1月发布的数据显示,2017年中国是斯里兰卡第二大游客来源国,全年共有26.8万次中国游客赴斯旅游。

自1505年起，斯里兰卡先后被葡萄牙和荷兰统治。从1796年2月15日开始，又被英国占领。1948年2月4日，斯里兰卡在被英国殖民统治近150年之后获得独立，定国名为锡兰。每年2月4日，斯里兰卡首都科伦坡都会举办盛大的阅兵和庆祝活动。

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