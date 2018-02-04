日中友好会馆后乐寮举办2018年春节招待会

人民网东京2月4日电（许永新）3日，日中友好会馆后乐寮2018年春节招待会在位于东京的日中友好会馆举行，日本前驻华大使、日中友好会馆副会长宫本雄二、中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞胡志平、日本外务省亚洲大洋洲局中国及蒙古第一处处长岩本桂一、中国留日同学总会会长汪先恩等中日嘉宾以及友好团体的代表出席了招待会。

日本前驻华大使宫本雄二在致辞中表示，最近几年来，日中关系遭遇挫折，但那些曾在中国学习工作过的日本人却始终如一地支撑着日中关系，希望在座的各位留学生同学们，也能在回到中国时起到相同的作用。宫本雄二表示，希望你们努力学习，劳逸结合，广交朋友，带着一段美好的回忆回去报效祖国。

中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞胡志平在致辞中引用中国共产党总书记习近平对青年一代的寄语，鼓励广大留学生们为了民族复兴作出自己的贡献。胡志平指出，党的十九大提出了要构筑新型国际关系，构筑人类命运共同体的主张，我们要按照共商共建共享的理念全面推动“一带一路”的建设，这些发展不仅为中国，也为包括日本在内的亚洲及全世界带来新的发展机遇。

胡志平强调，去年是中日邦交正常化45周年，迎来了中日关系向好转变的新局面，今年是中日和平友好条约缔结40周年，相信在中日双方的共同努力下，中日关系一定会有更好的改善和发展。

外务省亚洲大洋洲局中国及蒙古第一处处长岩本桂一在致辞中表示，上周末河野太郎外相访问了中国，先后与王毅部长、杨洁篪国务委员、李克强总理举行了会谈，在会谈上提到为了改善日中关系，需要加强两国民众之前的交流，尤其重要的是要加强青少年交流，在这方面，宫本前大使、中国大使馆、日中友好会馆等都做出了很大努力，对此表示感谢。

招待会上，居住在后乐寮的留学生们表演了乐器演奏、歌舞、合唱等精彩节目，赢得了在场观众的热烈掌声。

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