大型舞剧《沙湾往事》在美讲述中国故事

人民网华盛顿2月3日电（记者 郑琪）2月2日，中国对外文化集团公司的高端文化交流品牌“中华风韵”，携广东歌舞剧院大型中国民族舞剧《沙湾往事》，登上“美国国家大剧院”——华盛顿肯尼迪表演艺术中心，正式开启华盛顿和费城共计6场双城巡演。

今年是“中华风韵”在肯尼迪表演艺术中心演出的第10个年头，欣赏中国民族舞剧已经成为美东民众欢度中国新年的热门选择。中国对外文化集团公司监事会主席陈春梅对记者表示，人与人之间，文化是最好的沟通桥梁，最能打动人的是共通的价值；美国是大国，对美文化交流只能增强，希望能引起更多人对当代中国文化艺术的关注。“我们将更加注重思想性，思想要深邃，艺术要精湛，制作要精良，通过作品展现中国民族精神，把动人故事与世界分享。”

《沙湾往事》被评为2015年中国演出市场最具影响力的舞蹈类演出，曾于2016年首次赴美，在林肯艺术中心大卫·寇克剧院征服了纽约观众，《纽约时报》评价其是爱与音乐的海洋。同年，《沙湾往事》成为唯一一部荣获2016年中国文化艺术最高政府奖——第十五届文华大奖的民族舞剧。

该剧以二十世纪三十年代广东沙湾古镇为背景，以著名音乐人“何氏三杰”为故事原型，以传奇乐曲《赛龙夺锦》的创作历程为故事主线，讲述了作为家族新一代年轻音乐人的何家兄弟，在动荡不安的社会条件下，接过老一辈未完成的《赛龙夺锦》乐稿，化国恨家仇为创作动力，克服重重艰难险阻，打造出高亢激昂的音乐作品，继承与发展传统民族音乐文化的故事。该剧融合了广东地区的地方舞蹈与广东音乐，通过讲述这段沧桑岁月的悲欢往事，呈现出广东音乐的无穷魅力，更歌颂了动荡混乱年代广东音乐人、中国音乐人的精神与气节。

舞剧《沙湾往事》是一副表现岭南风情民俗的长卷，在舞台上勾画出有着千百年历史传承和独特风格的岭南文化，唤醒了岭南游子的乡愁和眷恋。导演为了表现《赛龙夺锦》的高亢振奋，选择了广东潮汕地区一种独特的民间艺术——英歌棒。在岭南，英歌被看作是英雄的化身，有驱邪的魔力。手持英歌棒的舞者，融合了威武强壮的豪迈气势，自古就是岭南人民心中正义的化身。舞剧中另一个文化符号是广东音乐的“灵魂”—高胡。作为男女主人公的定情信物，高胡在剧中演奏出了唯美而温柔清丽的名曲《雨打芭蕉》，细腻地衬托出一对恋人久别重逢的欣喜与迫于现实的隐忍。

《沙湾往事》舞美设计令人耳目一新，形式新颖巧妙，设计出了年代和地域的特色，具有强烈的艺术感染力。剧中有四组巨大的屏风，是岭南建筑中常用的镂空雕花设计，随着剧情变化，将舞台分割成各式的空间，配合巨大的背景幕布，形成了威严的祠堂大厅；配合灰色调灯光，又成了极富纵深感的岭南小巷子；配合微弱的红色烛光，则成了婚房。所有的大型布景全部采用手绘的方式，导演特意从上海请来绘景大师计常云，采用“丝绒反画”的独门绝技来绘制，在黑丝绒布景上精心作画，令布景在舞台上看起来具有惊人的立体效果和深邃感。剧中的道具也都非常精美，从演员们手上的各色乐器到桌椅陈设都达到了工艺品级别。剧中有一副用中国传统工尺谱记录的《赛龙夺锦》乐谱，甚至是从沙湾古镇中何氏祠堂里借出了珍贵的原稿进行复制，其用心可见一斑。

《沙湾往事》的编舞周莉亚与韩真，此前也曾在大型舞剧《复兴之路》乃至春晚上亮相，然而作为大型舞剧的总导演，对两人来讲却都还是第一次。对于她们，《沙湾往事》是一部“倾其所有”的呕心沥血之作。“我们想要通过一部舞剧，让人们看到我们年轻一代的艺术观、社会观，以及做事的态度。”周莉亚如是说。两位较真的导演让演员在一个动作上重复上千遍；创造了近400种舞台灯光转换；试效果废掉了200多套服装；实景合成长达一个月，是其他舞剧的几倍……正是两人事无巨细、亲力亲为、认真到分毫处的态度，感染了每一位看过《沙湾往事》的观众。

“中华风韵”是中国对外文化集团公司精心打造的高端对外文化交流品牌，旨在推动中国舞台表演艺术登上世界顶级剧院，向西方主流观众展示中国文化的魅力。创立至今，已在伦敦、巴黎、纽约、华盛顿、悉尼、墨尔本、奥克兰等世界级城市的主流剧院演出近千场。从2010年起，“中华风韵”向华盛顿肯尼迪艺术中心和纽约林肯表演艺术中心推出逾十部中国经典民族舞剧，如《一把酸枣》《牡丹亭》《丝路花雨》《清明上河图》《花木兰》《沙湾往事》《孔子》《朱鹮》等。多年来，“中华风韵”坚持不懈地以本土化运作方式推广中国文化，开创了中国文化走出去的新模式。

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