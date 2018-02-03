东盟首家“新华智慧汉语学堂”落户泰国

人民网曼谷2月2日电（记者张志文）2月2日，东盟地区首家“新华智慧汉语学堂”在泰国合艾国光中学孔子课堂揭幕。中国驻宋卡总领事周海成，侨务领事冯笑，中国海外交流协会理事、泰南华文民校联谊会主席张俊贵，国光中学董事长张新昌，以及泰国南部21所学校（机构）的1500余位汉语教师和优秀学生代表出席。

“新华智慧汉语学堂”致力于将汉语教育服务与信息时代科技手段紧密结合，实现对外汉语教育的智能化转型，以期大幅提升汉语教学效果。周海成勉励研究基地人员通力协作，创新创智，做好教育研究工作，并将最优秀的成果推广到泰国南部更多汉语教育机构，让更多的汉语学习者切实受益。

仪式期间，还举办了“魅力汉语——泰国”大型春节游园盛会、泰国南部“数字化国际汉语教育”研讨座谈会。“魅力汉语——泰国”游园盛会首度呈现“科技+传统文化”形式，通过“欢乐中国年”AR、VR主题文化活动，向参与者真实呈现中国传统文化的代表性元素，活动还设计了数十项富有趣味、互动性的春节游园活动，体现出中国特有的传统民间过年习俗。

研讨会上，成都乐知软件有限公司总经理骆鹤凌用实物展示了数字化教学资源的优势。他说，数字化教学资源是教师的好帮手，教学的有效辅助工具，也是跨文化、跨学科、本土化汉语教学的重要资源。他希望通过国光中学孔子课堂这个泰南中小学汉语教学重要平台，将数字化汉语教育广泛传播开来。

同日，第二届“新华杯”泰国南部汉语推广（突出）贡献奖颁奖仪式举行。该奖项旨在鼓励泰国南部地区广大汉语教师的工作热情，突出汉语教育工作者教书育人的荣誉感和责任感，激励更多有识之士投身或支持汉语教育事业，促进泰南汉语教育事业高质量发展。本届共有5位汉语教师获得突出贡献奖，5位汉语教师获得贡献奖，1位老师获得荣誉奖。

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