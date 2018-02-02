“南南基金”支持联合国实施巴基斯坦联邦部落地区和俾路支省援助项目

人民网伊斯兰堡2月2日电（记者 徐伟）中国“南南合作援助基金”（下称“南南基金”）在巴基斯坦第二个落地项目——支持联合国实施巴基斯坦联邦部落地区和俾路支省援助项目启动仪式在巴首都伊斯兰堡成功举办。该项目系中国商务部通过“南南基金”向联合国开发计划署提供400万美元援助资金，支持其在巴联邦部落地区和俾路支省开展民生恢复工作。中国驻巴大使姚敬、经济商务参赞王志华、联合国开发计划署驻巴国别代表伊格纳西奥、巴联邦经济事务部中国司司长穆罕默德·乔杜里等出席仪式。

2015年9月26日，中国国家主席习近平在纽约联合国总部出席联合国发展峰会并宣布中国将设立“南南基金”，首期提供20亿美元，支持发展中国家落实可持续发展。在去年5月召开的“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，习主席宣布再向“南南基金”增资10亿美元。目前，该基金由中国商务部负责管理，成为中国政府为支持其他发展中国家落实2030年可持续发展议程的专门援助性质基金，用于与合格的国际组织和社会组织合作，在发展中国家实施消除贫困、改善民生，促进可持续发展的项目，是我承担国际责任，支持发展中国家民生事业，共建人类命运共同体的有力举措。

2017年，中国商务部分别与联合国世界粮食计划署和联合国开发计划署签署相关协议，在巴基斯坦启动两个民生项目。“南南基金”首个对巴援助项目是向联合国世界粮食计划署提供100万美元援助资金，落实对巴人道主义援助工作，为巴联邦部落地区儿童、孕妇和哺乳期妇女提供食品和营养品，预计将使16万名当地民众受益。该项目已于去年11月在巴展开，目前正在顺利推进中。

此次启动的第二个项目进一步扩大了援助规模和范围，向联合国开发计划署提供400万美元，支持其在巴联邦部落地区帮助8100个家庭，共计约4.9万流离失所者开展重返家园后的生活安置工作，以及向俾路支省375所学校提供教室设施、教师和学生用具，预计惠及约1.9万名学生。目前，该项目已经做好实施准备工作，预计今年4月可以完成所有援助物资的采购和分发。

伊格纳西奥在启动仪式上发表致辞时说，联邦部落地区和俾路支省，都是巴基斯坦较不发达地区，近年来受到自然灾害和安全行动的影响较大，民生援助需求迫切，中国提供的援助支持及时帮助了上述两个地区的人民。

穆罕默德·乔杜里列举了近年来中国通过多种渠道向巴基斯坦提供的无偿援助，高度评价了瓜达尔新国际机场、职业技术学校等援助项目，对中国政府一直以来提供的支持给予高度赞赏。

姚敬指出，近年来，中国援助一直致力于帮助巴基斯坦人民，为促进巴经济社会发展做出大量贡献。未来，中方将继续加大对巴援助力度，丰富对巴援助内容，扩大援助覆盖范围。在内容上，将进一步增加向文化、教育、安全、灾害预防和救援、医疗和公共健康等社会领域的援助投入，在地域上，将进一步加强向联邦部落地区、俾路支省等需求迫切地区的援助力度。

(责编：贾文婷、王欲然)