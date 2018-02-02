10名优秀外籍员工获中国交建表彰

人民网北京2月1日电 （记者暨佩娟、赵益普）2月1日，中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）在北京表彰了10名优秀外籍员工并举办媒体见面会。这10名优秀外籍员工来自尼泊尔、马来西亚、巴基斯坦、塞尔维亚等9个“一带一路”沿线国家，工作岗位涉及项目管理人员、技术负责人、业务主管和一线工人。他们有的业务能力突出，为中国企业的市场开拓和科技攻关作出重大贡献；有的在重大危机事件中挺身而出，为保护同事安全和企业利益发挥积极作用；有的担当文化传播和交流使者，为企业和当地搭建起友谊的桥梁。

中国交建海外事业部党委书记、执行总经理王京春强调了基础设施建设对国家经济社会发展的重要性：“要想富，先修路，中国40年的改革发展充分证明了这一点，这也是中国交建与世界人民分享发展经验的重要内容。”

10名外籍员工分别讲述了自己与中国交建的美丽故事。在发言中，他们均表示在中国企业感受到了家庭的温暖，也表达了对中国发展的钦佩，希望回到自己的国家后，能与中国企业一道共建家园，追赶中国发展的脚步。

在两次南苏丹战乱时，中国交建正在建设该国的朱巴机场，当地员工阿托伊为帮助中国交建同事撤离，独自一人返回战乱区守护中国交建营地的故事感动了很多人，堪称现实版的“战狼”。当被问及为什么选择留守营地时，他真诚地回答说：“在我困难的时候，中国同事帮助了我，与他们在一起时我感受到家的温暖，这份工作对我来说是一份非常珍贵的礼物，我要尽最大的努力回报他们。”

塞尔维亚员工玛瑞娜堪称中国交建在当地办事处的“元老”，她说着一口流利的中文，参与过中国企业在欧洲建设的第一座大桥泽蒙大桥，以及匈塞铁路和克罗地亚佩列沙茨跨海大桥的商务谈判工作，她认为中国企业在塞尔维亚靠质量与速度赢得了信任，她将中国企业与一些欧洲大企业做对比，非常肯定地说“中国企业比他们做得好”。

一些外籍员工表示，在中国企业的工作让自己不断成长发展，改变了自己的命运，大家已经成为“命运共同体”。马来西亚员工凯鲁最初从司机做起，14年后已经升任为中国交建旗下中国港湾马来西亚公司的董事，成为中国企业的高级管理人员。乌干达员工郝尔曼从最初的工地泥瓦匠做起，目前已经成长为领导七十余名当地工人的工长。

也有的外籍员工期待更为宏大的国家间合作成就的“命运共同体”，希望自己国家与中国在“一带一路”建设方面加深合作。在中国交建承建肯尼亚蒙内铁路建设时期曾任项目新闻副发言人的吉塔为自己能为肯尼亚历史上最大的基础设施项目工作感到自豪，他表示：“中国铁路事业飞速发展的历程深深地震撼了我，我希望将来的肯尼亚乃至非洲，能够建成更发达的铁路网，让世界更加畅通。”

不仅是外籍员工本人，他们的家人、朋友都怀有同样的意愿。埃塞俄比亚员工玫海瑞的姐姐得知妹妹要去中国，特意写了一封信表达对中国的敬意：“当代中国是一个负责任的大国，支持和帮助其他发展中国家的建设，修建了一条又一条宽阔平整的道路、一座又一座实现天堑变通途的大桥，加快我们国家的发展，缩小与发达国家的差距，给更多的普通人带来生活上的便利，提高我们的生活质量。”

在4天时间里，10名外籍员工参观了长城、故宫、北海等名胜古迹，实地参观了中国交建在建的京张高铁项目和参与运营的首都机场高速公路，深刻感受到中国工程建设的速度、中国人民建设美丽中国的能力以及中国改革发展的辉煌成就，也增强了建设自己国家的信心。巴西籍员工米莉莉在参观京张高铁项目后感叹说：“中国基建很牛，中国人很有智慧。如果巴西有这样的铁路，巴西也能变得很先进！”

中国交建在海外实施了许多工程项目，目前已在全球范围内累计修建桥梁一百多座，累计修建公路一万多公里，签约及在实施铁路两千多公里。2017年5月31日建成通车的肯尼亚蒙内铁路受到非洲和世界的关注。中国交建还设计建设了世界10大港口中的8座。目前已在全球累计修建深水泊位一百多个，为世界提供了绝大多数的集装箱桥吊，并已建成机场10座，推进的工业园区项目超过20个。

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