驻南非使领馆联合举办“不忘初心 牢记使命”演讲比赛

人民网约翰内斯堡2月1日电 （王磊）南非当地时间2月1日上午，驻南非使领馆在使馆联合举办“不忘初心 牢记使命”演讲比赛决赛。来自驻南使馆，驻德班、开普敦、约堡总领馆和部分在南中资机构共12名选手参加了决赛。驻南非大使林松添、驻德班总领事王建洲等使领馆领导以及中资机构负责人担任评委。使馆全体干部和部分家属、总领馆和在南中资机构代表共约120人观看比赛。

本次比赛是驻南使领馆开展“不忘初心 牢记使命”主题教育系列活动之一，目的是交流分享学习贯彻党的十九大精神的成果与体会，并把主题教育活动引向深入，通过比赛锻炼和提升外交官和中资机构工作人员的综合素质和本领。比赛分为初赛、复赛和决赛三个阶段，各单位分别举行了初赛、复赛，实现了全员参加，择优选拔，最终12名选手脱颖而出，进入决赛。

12位选手既有外交官，也有外交官家属，既有银行员工，也有新闻记者。选手们紧扣主题，结合自身学习工作生活体验，畅谈学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的心得体会。有的慷慨激昂，催人奋进；有的娓娓道来，引发共鸣，比赛现场精彩纷呈，赢得观众们阵阵热烈掌声。林松添大使和评委们为获奖选手颁奖。

林大使积极评价活动成功举行和12名选手的精彩演讲，并对每位选手的现场表现一一点评。林表示，选手们的演讲充分体现了各单位学习十九大精神的阶段性成果，展现了新时代外交官和中资机构人员的精神风貌。学习十九大精神是驻南使领馆和中资机构当前和今后一个时期的首要政治任务，全体同志要按照习近平总书记关于“既要政治过硬，也要本领高强”的要求，持续加强理论政策学习，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，不断提高自身政治素质和对外业务能力，为推进新时代中国特色大国外交做出更大贡献。

参赛选手和观众们纷纷表示，本次演讲比赛是一场思想交流与碰撞的盛宴，大家从中受益匪浅并得到激励和启迪，将以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实学懂弄通，并用以指导实践、推进工作，不断开创内外工作新局面。

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