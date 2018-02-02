北京市和河北省青少年滑雪队首次到日本长野访问交流

人民网东京1月31日电（许永新）2022年将在北京和河北张家口举办冬季奥运会。为了提高青少年的滑雪技能，加强中日之间的青少年体育交流，北京市和河北省青少年滑雪队29日晚抵达位于日本长野县的野泽温泉村，开启了为期10天的交流活动。

30日，由长野县日中滑雪交流委员会、长野县、野泽温泉村、长野县日中友好协会共同主办的北京市和河北省青少年滑雪队欢迎仪式在野泽温泉村举行，中国驻日本大使馆二等秘书贺怡兰、北京市冬季运动管理中心副主任李晓鸣、长野县国际担当部长大月良则、长野县滑雪联盟副会长河野博明、野泽温泉村村长富井俊雄、长野县日中友好协会理事长西堀正司以及北京市和河北省青少年滑雪队全体成员等中日嘉宾50余人出席了欢迎会。

长野县国际担当部长大月良则代表长野县政府致辞表示，去年，为纪念日中邦交正常化45周年，阿部守一知事访问了与长野县有友好省份关系的河北省，并以长野县知事身份第一次对北京进行访问，签署了有关青少年冬季运动友好交流的协议。大月良则表示，希望此次滑雪交流能够进一步促进日中之间的友好交流。

长野县滑雪联盟副会长河野博明在致辞中表示，这些天一直没有下雪，大家在29日晚即将到达日本的时候下起了雪，这意味着对大家的到来表示欢迎。今天和野泽中学初中3年级学生进行了滑雪交流，随后除了参观之外，还要进行严格的训练。河野博明强调，阿部知事对北京冬奥运表示全力支持，相信2022年北京冬奥会一定会取得圆满成功。

中国驻日本大使馆二等秘书贺怡兰在致辞中表示，野泽温泉村位于深山之中，他们把滑雪作为村里的产业进行扶持，不仅发展了经济，还培养了多名奥运会参赛选手。贺怡兰强调，2020年东京奥运会和2022年的北京冬奥会即将到来，奥运会不光是体育的盛事，更是文化的盛事。青少年是中日两国友好交流的希望，是我们的未来，中日两国是不能搬家的邻居，所以两国一定要友好合作。贺怡兰表示，今年是中日和平友好条约缔结40周年，希望能够借助这次青少年冬季体育交流活动，进一步加强中日两国的友好关系，共创两国的友好未来。

北京市冬季运动管理中心副主任李晓鸣在致辞中表示，北京市和河北省将在2022年迎来冬奥会，中国的滑雪运动起步较晚，而日本长野县有着很长的滑雪历史，并且在1998年举办过冬奥会，拥有世界知名的野泽、志贺、白马等滑雪场，滑雪资源十分丰富。李晓鸣强调，希望通过青少年的冰雪交流，进一步增强中日两国的友好，希望两国世代友好下去。

北京市冬季运动管理中心副主任李晓鸣与两名代表队成员在欢迎仪式结束后接受了人民网记者采访。李晓鸣表示，这次交流活动是按照去年10月份阿部知事访华时签署的交流协议进行的，其中滑雪是启动的第一个项目。李晓鸣表示，为了迎接2022年冬奥会，我们通过走出来这种模式，让中国的青少年更加开阔眼界，通过一起相互交流与学习，进一步提高中国青少年的滑雪技术和水平。

北京市滑雪队成员、16岁的李泽睿表示，国内雪场大部分雪道为机压雪，雪质较硬，而日本雪道多数是天然雪，雪质松软，这次掌握了粉雪的滑行技巧。此外，还学会了在语言不通的情况下与日本教练使用肢体语言进行交流。

北京市滑雪队成员、10岁的李泠月表示，很荣幸作为北京市滑雪队的一员来到日本野泽温泉，能来这里跟日本青少年一起滑雪，互相交流技术，感到很开心。

30日下午，中国代表团成员参观了日本滑雪博物馆，了解了有关日本滑雪的历史，观看了相关的实物展示。还与长野有关方面举行座谈会，了解了有关滑雪场安全及管理、野泽温泉村对青少年滑雪教育所做的工作等情况，中国代表团成员还提出了自己关心的问题，双方进行了热烈和深入的讨论。

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