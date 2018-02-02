肯辛顿宫首次举办庆祝中国春节活动

肯辛顿宫外的舞龙表演

人民网2月1日电（记者 强薇）1月31日晚，“2018肯辛顿宫·中国之夜”在伦敦肯辛顿宫举行，庆祝即将到来的中国春节。这是有着400年历史的肯辛顿宫首次举办庆祝中国春节的活动。

肯辛顿宫是威廉王子和凯特王妃的寝宫，也是英国王室中一座具有重要意义的宫殿。在“中国之夜”上，肯辛顿宫被装饰上了红灯笼、中式屏风等诸多中国元素，上演了舞狮舞龙、古琴弹奏等中国传统艺术表演。

“中国之夜”活动由英国时尚委员会、《Vogue服饰与美容》杂志中文版和中国90后投资人余晚晚共同筹办，旨在呼应英国首相特蕾莎·梅的访华，探讨推动中英包括时尚产业在内的人文交流与合作，共同谱写中英“黄金时代”的重要篇章。

英国时尚委员会首席执行官卡罗琳·拉什说，这是她第一次参与主持中国春节的重要活动，感到非常荣幸。她表示，对中英时尚产业未来的深入合作充满信心：“中国农历新年是在2月16日，这一天也正好是伦敦时装周的开幕日期，希望借此机会让中英两国时尚产业的相关人士共同设定我们的目标和愿景。”

余晚晚表示：“新一代的中国投资人，大多具有海外受教育的背景，在做投资时能够更好把握海外市场。同时，中国经济的不断发展，也让中国资本在国际上越来越受欢迎。”

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