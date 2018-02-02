张碧云“一带一路”绘画作品展在哈萨克斯坦举行

人民网阿拉木图2月1日电（记者周翰博）1日，中国女画家张碧云“一带一路”绘画作品展在哈萨克斯坦南部城市阿拉木图的国家艺术博物馆开幕。

本次展览共展出了52幅作品，其中包括26幅国画和书法作品以及26幅油画作品。画家通过传统国画绘画技法和西方学院派油画绘画技法，向观众展示了两种截然不同的艺术形式。

中国驻阿拉木图总领馆文化教育领事王庆平对记者表示，近年来，中哈两国人文交流与合作不断深化，民心相通工程建设取得巨大进步，“这些成绩离不开像张碧云教授这样的艺术家所做出的积极努力和贡献”。本次画展是中哈文化交流新的成果，也是博大精深的中国文化走出去的又一次成功实践。

“这是哈萨克斯坦国家艺术博物馆建馆以来，首次举办中国艺术家绘画作品展”。博物馆馆长沙拉巴耶娃?古丽米拉在开幕式致辞中表示，张碧云的作品色彩鲜明，在强烈中显示出协调，单纯中又蕴含着丰富的变化。作品追求意境、构图现代、讲究笔法，把西方艺术的现代主义形式和中国水墨画很好地结合在一起，形成了独特的风格，让哈萨克斯坦观众感受到了新时代的中国艺术魅力。“我馆将永久收藏张碧云的《春风》《墨竹》和《艳秋》等三幅作品”。

张碧云对记者表示，在“一带一路”倡议下，中国同其他国家的文化交流日益密切。希望通过举办系列画展，为丝绸之路沿线国家的艺术家和艺术爱好者们提供一个深层次交流的平台，也希望自己的作品能够成为不同国家的观众了解当代中国艺术与文化的一个新窗口。

开幕式上，哈萨克斯坦著名艺术评论家玛利亚宣读了俄罗斯美术家协会、乌克兰中央美术学院、波兰居里夫人大学等机构为本次展览发来的贺信。

张碧云，绘画艺术博士、俄罗斯美术家协会会员、浙江工业大学副教授。创作之初研习传统国画，后前往乌克兰中央美术学院、利沃夫国立美术学院以及俄罗斯圣彼得堡国立列宾美术学院学习油画。

本次绘画作品展由哈萨克斯坦国家艺术博物馆、浙江工业大学等单位联合主办，展览将持续到本月28日。

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