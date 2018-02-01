王源赴纽约参加联合国青年论坛：将通过自身的影响力服务于公益事业

人民网讯 在纽约召开的第七届经济及社会理事会青年论坛于本周落幕，在论坛全体会议上，联合国儿童基金会青年教育使者、人气少年偶像组合TFBOYS成员王源进行了发言，与来自全球的青年代表、领导人及发展专家分享自己的观点。

王源在发言中承诺将宣传推广优质教育，并呼吁年轻人集思广益，发挥自己的才能，助力实现可持续发展目标，帮助构建可持续、有抵御灾害能力的社区。

“作为联合国儿童基金会青年教育使者，我亲身感受到教育能够给儿童带来快乐，接受良好的教育对他们的自信心和适应能力的培养起到无比关键的作用。”王源说。在发言中，他还提到了运用多媒体的传播手段与社交媒体平台宣传可持续发展目标的重要性，这能帮助年轻人更好地理解为什么可持续发展目标对他们自身及世界的未来至关重要。

“作为一名年轻的艺人和学生，我很幸运能够在中国的社交媒体平台上得到超过3500万网友的关注，这也成为了我的一份责任，我要通过我自身的影响力服务于公益事业。我希望通过在社交媒体平台带动相关讨论，能使数千万人了解这些议题，引发社会大众对普及优质教育、实现可持续发展目标的关注，并推动它们的实现。”

王源是由联合国驻华机构推荐的五名青年之一。他们在为期两天的论坛里，与来自世界各地大约500名青年领袖一起讨论、分享彼此的观点，致力于为所有人创造一个更光明的未来。代表团由联合国驻华协调员带领参会。

“我们必须认识到年轻人能够在社区乃至全球发挥作用，促成积极的改变。”联合国儿童基金会驻华代表花楠（Rana Flowers）说。“我们需要听取年轻人的意见，支持他们将自己的精力、创造力和抱负投入到实现可持续发展目标的努力中。”

联合国经济及社会理事会青年论坛在联合国总部召开，论坛搭建了一个全球性的平台，让青年倡导者、青年领导或关注青年事务的组织机构的代表，能够与联合国会员国对话沟通，并促进青年发展及参与。

今年的论坛围绕青年在构建可持续、有抵御灾害能力的城乡社区中发挥的作用开展政策对话和讨论。

联合国儿童基金会在世界上一些最艰苦地区开展工作，以帮助最脆弱的儿童。我们的工作遍及190个国家和地区，为维护每一名儿童的权利，无论何时何地，我们都在努力为所有孩子构筑一个更美好的世界。联合国儿童基金会在1947年至1951年间即解放前后曾向中国提供援助，援助内容包括：紧急救援、食品营养以及提供卫生保健培训等。1979年，联合国儿童基金会正式开始与中国政府合作，项目领域涵盖卫生与营养、教育、儿童保护、社会政策以及紧急援助等多个方面。

(责编：贾文婷、王欲然)