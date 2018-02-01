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中国侨联“亲情中华”为意大利侨胞新春送祝福

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“亲情中华”艺术团团长刘奇致辞
“亲情中华”艺术团团长刘奇致辞
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来源：人民网-国际频道  2018年02月01日16:50

人民网罗马2月1日电 （记者孙立极）当地时间31日，罗马TEATRO AMBRA JOVINELLI剧院，中国侨联2018“亲情中华·欢聚罗马”文艺晚会落下帷幕，至此2018新春欧洲巡演完美收官。

中国侨联文化交流部部长刘奇担任此次艺术团的团长。他介绍，“亲情中华”艺术团是顺应侨胞心愿和需求打造的文化品牌，已组织了213个艺术团赴世界近80个国家和地区的230多座城市进行了近千场慰问演出。此次欧洲巡演也希望通过国内艺术家们的精彩表演，祝福慰问侨胞，传播中华文化，促进中意两国文化交流。

意大利是“亲情中华”艺术团来的最多的国家，此次巡演从都灵、威尼斯、博洛尼亚到罗马，一路走来一路歌。农历春节在际，当地侨胞把“亲情中华”晚会视为来自祖国的“春晚”。有人看了都灵场，又赶到博洛尼亚看第二场。很多人举家而来，现场处处可见白发老人、黄口小儿。在当地侨胞邀请下，现场也有很多包括当地政要在内的意大利观众。

15位来自中国杂技团的演员们此次带来了获得国际金奖的精彩杂技。其中《邀月弄影》《痴梦凝相思》等将柔美与力量完美结合，取自敦煌飞天创意的《墩之灵》和展现超强柔韧性的《青狸》，都让现场观众惊艳。而将传统杂技“顶碗”重新包装的《腾·韵》更是高潮迭起，一个又一个高难度动作让观众们惊呼、叫好。

孙云岗表演的管乐串吹《华夏同心曲》，短短8分钟内吹奏了唢呐、筚篥、笛子、葫芦丝等10种吹管乐器，让观众们掌声连连。艺术团还演唱了很多脍炙人口的歌曲，张原铭的《咱老百姓》、李欣忆的《阳光路上》、沈利的《好运来》，以及袁媛演唱的黄梅戏选段，都得到热烈掌声。作为压轴表演的男高音歌唱家梁召今，他演唱的歌剧《图兰朵》选段《今夜无人入睡》，更受到不少意大利观众的喜欢。

在都灵，在意大利生活了20年的古爱莲感动到落泪。她说，杂技很震撼，而很多歌曲勾起她童年记忆，“我就是听这些歌长大的。”

在博洛尼亚，博洛尼亚大学教师萨碧娜称赞“不错、不错”。她认为演员水准很高，“节目很立体，音乐、歌曲都很好听，充满阳光。”

在罗马，蒋鸿建夫妇特别带来2岁的外孙女来看演出，因为“要从小了解中国文化。”

中国驻意大利大使李瑞宇在罗马观看了“亲情中华”的演出。他表示，春节对华侨华人来说是最重要的节日，也是中华民族最重要的文化符号之一。他感谢意大利侨胞顽强拼搏、努力奋斗，为“一带一路”牵线搭侨，为中意合作穿针引线。希望继续弘扬中华优秀传统文化，传播中国好声音，传递华人正能量，为中意人民友谊奠定基础。

据介绍，此次“亲情中华”欧洲巡演艺术团1月16日抵达葡萄牙波尔图，在波尔图、里斯本、巴塞罗那、都灵、威尼斯、博洛尼亚、罗马共演出7场，2月1日返回北京。

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(责编：贾文婷、王欲然)
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