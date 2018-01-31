金砖国家智库合作中方理事会2018年年会在京举行

人民网北京1月31日电（记者 王海林）1月31日下午，由中共中央对外联络部主办的金砖国家智库合作中方理事会2018年年会在对外经济贸易大学举行，会议主题为“凝聚中国智慧，开辟金砖合作光明未来”。中共中央对外联络部副部长、金砖国家智库合作中方理事会理事长郭业洲发表讲话，外交部国际经济司参赞黄昳扬和8位副理事长发言。会上，北京第二外国语学院调整为副理事长单位，福建师范大学等6家单位新增为理事单位。

郭业洲表示，随着金砖国家合作不断走深走实，智库先行的理念愈发深入人心，智力需求不断扩大。理事会要始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武器和根本遵循，把为金砖合作提供更高质量、更高水平的研究成果作为首要任务，积极为深化金砖合作出谋划策、前行探路、凝聚共识。特别是各理事单位要结合专业所长、突出问题导向、强化创新意识，为攻克合作难点、提高合作成效、增添合作动力提供更多原创性、思想性、操作性的中国倡议和中国方案，以智慧成果助力金砖合作。

金砖国家智库合作中方理事会成立于2017年1月11日，是金砖国家智库合作机制化运作平台“金砖国家智库理事会”五成员之一，扮演着金砖国家智库合作事务中方牵头人的角色，主要负责金砖国家合作框架下二轨对话交流。理事会成立时有7 家副理事长单位,63家理事单位和65名理事，理事长由中联部副部长郭业洲担任。经过此次调整，中方理事现有8位副理事长、69家理事单位和71名理事。

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