舞剧《粉·墨》开启保加利亚2018“欢乐春节”系列活动

人民网瓦尔纳1月26日电（记者 于洋）26日晚，由文化部组派的北京舞蹈学院艺术团在瓦尔纳文化会议中心圆满演出了古典舞《粉·墨》，为保加利亚2018“欢乐春节”系列活动拉开序幕。瓦尔纳工商会主席塔巴科夫、瓦尔纳市文化局局长格奥勒吉耶娃、中国驻保加利亚使馆文化参赞顾洪兴和近千名观众观看了演出。

古典舞《粉·墨》浓缩了中国传统舞蹈、戏剧、武术、音乐、书法、绘画等多种艺术表现形式的精华，运用刚柔相济的肢体语言表现儒释道和易经八卦中阴阳的哲学内涵，寄托了中国人对爱情、诗情、闲情和侠情等美好意境的追求，成为中华历史、文化传统和古典韵味的身体传承。

精湛的演出受到了瓦尔纳观众的热烈欢迎，虽然天气寒冷，但剧场内气氛热烈，座无虚席，整场演出高潮迭起，掌声不断。演出结束后，观众仍久久不愿离去，对艺术团的成功表演表示热烈祝贺，为演出表现出来的中华传统文化而感动，纷纷赞叹“精彩绝伦”“叹为观止”“精妙入神”，热切追问什么时候才能够再次来自中国的演出。

近年来，通过本土化和商业化的运作，“欢乐春节”已被打造为中保两国文化交流的重要品牌活动，把中华传统文化、中国精神和春节“团圆、和谐、喜庆”的价值理念介绍给广大保加利亚观众，越来越受到当地民众的喜爱，进一步加深了两国人民间的相互了解和友谊。

艺术团将于1月28日在大特尔诺沃康斯坦丁音乐戏剧院上演在保加利亚的第二场演出，此后将赴波兰和匈牙利两国继续进行2018“欢乐春节”中东欧巡演。

(责编：杨牧、刘洁妍)