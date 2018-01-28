“丝路墨华—中国青年书画家作品展”预热泰国“欢乐春节”活动

人民网曼谷1月27日电（记者 孙广勇）水墨情谊浓，中泰一家亲。1月27日下午，“丝路墨华—中国青年书画家作品展”在曼谷中国文化中心精彩亮相，并为2018泰国“欢乐春节”系列文化活动预热。中国驻泰国大使吕健夫人潘鹏参赞，泰国文化部现代艺术司副司长诗丽潘女士，泰国国家美术馆馆长彭希女士等中泰嘉宾、艺术家及民众100余人参加开幕式。

泰国作为丝路沿线重要国家和中国的传统友邦，中国文化深受广大当地民众喜爱。本次展览旨在以最富中国特色的传统绘画与书法为载体，展现新时代中国青年艺术家传承技艺水平与创新思想，弘扬中国传统文化艺术的精髓和价值。

本次活动内容丰富，精彩纷呈。展览开幕式前，举办了“中国画中的高风峻节”主题讲座，听众既有来自艺术专业的师生，也有对中国书画深感兴趣的普通民众，现场座无虚席。开幕式上，潘鹏参赞致辞说，人如水墨，生如丹青。书画是中华文化的精华所在，希望泰国民众在欣赏画作的同时可以理解画外的丰富内涵和意韵。泰国在文化传承与保护方面也有很多好的做法值得中国借鉴。诗丽潘副司长称赞作品充满艺术表现力与文化感染力，希望两国艺术家们可以相互学习、相互借鉴，寻找合作机会。

本次展览由曼谷中国文化中心、泰国孔敬大学孔子学院联合主办，持续至2月5日。

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