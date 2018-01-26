纳米比亚：大象为防晒裹满白色粘土 假装自己是石膏雕“象”

大象的防晒攻略——身裹白泥。

这些大象看起来像不像杜莎夫人蜡像馆的展品？其实他们只是浑身裹满了白色的泥。游客看到这些穿着一身白泥褂子的大象还以为碰到了一群白化动物呢。

在纳米比亚北部的卡拉哈里盆地，为了保护自己免受烈日的侵袭，大象们使用了来自埃托沙盐沼的粘土来防晒。摄影师说：“埃托沙的意思是‘白色的地方’，因为这里全部被白色的粘土覆盖。大象使用这种粘土来覆盖自己，黏土被阳光晒干，使他们变成了‘白象’”。（编译 郭昕璇 审稿 徐祥丽）

(责编：郭昕璇(实习生)、常红)