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东京中国文化中心举办中国剪纸文化展迎接新春佳节

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东京中国文化中心主任石永菁在致辞（许永新 摄）
东京中国文化中心主任石永菁在致辞（许永新  摄）
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来源：人民网-国际频道  2018年01月25日08:41

人民网东京1月25日电（许永新）为了迎接中国新春佳节的到来，24日，东京中国文化中心举办了文化研究学者、剪纸传统工艺师王超鹰有关中国剪纸的讲座以及“-欢乐春节-中国剪纸文化展”开幕式，东京中国文化中心主任石永菁、中国驻日本大使馆文化参赞陈诤等中日各界人士出席了开幕式。

石永菁在致辞中表示，王超鹰先生不仅是剪纸作家，他还研究文字造型，是徽标设计师，他为淘宝网及多家日本企业设计过徽标。这次展览是中国文化中心举办的春节文化系列活动中第一个活动，随后将陆续推出各种活动。

陈诤在致辞中表示，通过今天王超鹰先生的讲座以及今天的展览，相信大家对中国的春节习俗、春节文化有了更深的了解。中国春节有贴窗花的习俗，今天王先生带来的作品里面，更多地寄托了对美好生活的期望，也希望这份期望能给大家带来新年的好运。

王超鹰在接受记者采访时表示，自己31年前曾到日本留学，1995年大学毕业后回国工作，先后为阿里巴巴、网易等做过徽标。王超鹰认为中国的品牌，最重要的是要能体现出文化的内涵。

王超鹰指出，剪纸最初实质上是一种视觉语言，而并不是一种艺术。最初人们进行沟通的时候，用剪纸就可以代替写信，剪纸还是中国最原始的绘画。

据悉，该次展览中展出了一千多件剪纸作品，如此大的规模在日本属于首次。展览从1月24日开始，将持续到2月2日。

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(责编：朱欣(实习生)、常红)
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