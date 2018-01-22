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两只熊之间的拳击对决——湖边玩闹的俄罗斯小熊

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比起捕鱼，小熊们更喜欢玩闹。

在俄罗斯东部堪察加半岛的库瑞尔湖岸，正在上演一场胶着的比赛。熊妈妈正在附近捕鱼，两只小熊打起了拳击赛——他们的动作与职业拳击手出奇地相似，后腿站立,双拳紧握，步法灵活、闪躲攻击。比赛似乎陷入僵局，终于，一位选手发出致命一击、把对方打倒在地，最后，一个大大的“熊抱”结束了这场比赛。摄影师说:“当成年熊在捕鱼时，小熊会旁边沙滩上等待。而打架不仅仅是一场游戏，也是在为将来真正战斗而练习。”（编译 郭昕璇 审稿 徐祥丽）

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来源：Mail Online  2018年01月22日09:54
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(责编：郭昕璇（实习生)、常红)
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