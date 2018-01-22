孔院拉美中心举办“跨越大洋的纽带”中国-拉美大使论坛

人民网里约热内卢1月21日电（记者陈效卫）1月20日，由孔子学院拉丁美洲中心主办，智利外交部亚太司、中国驻智利大使馆、北京语言大学、圣托马斯大学协办的 跨越大洋的纽带”中国-拉丁美洲论坛在智利圣地亚哥隆重开幕。智利外交部亚太司副司长拉法尔·普尔马，中国驻智利、厄瓜多尔、古巴前大使刘玉琴，中国驻阿根廷、厄瓜多尔、墨西哥前大使曾钢，中国驻哥伦比亚、哥斯达黎加、乌拉圭前大使汪晓源，墨西哥驻中国前大使亨尼奥·安吉亚诺，厄瓜多尔驻中国前大使何塞·博尔哈，哥伦比亚驻中国前大使帕布洛·埃恰巴利，智利驻中国前大使费尔南多·马塔，圣托马斯大学总校长哈伊梅·瓦特博士，北京语言大学副校长张旺熹以及智利政府官员、文化教育机构代表、华人华侨代表近百人出席了论坛。

孔院拉美中心主任罗伯特·拉封登为研讨会致开幕词。他指出，中国在近十年来对拉美地区的影响力日益增加，双方在经济、政治和科技领域的合作愈加深入，同时也促进了文化教育领域日益频繁的交流。特别是孔子学院的建立，为中拉语言文化交流铺了路架了桥。截至目前，拉美和加勒比地区共有39所孔子学院和11所孔子课堂，学员超过5万人，文化活动覆盖人群超过800万。汉语已成为智利等拉美国家的第二外语。学习汉语、了解中国已逐渐成为拉美民众的共识和潮流。孔院拉美中心积极组织筹划此次研讨会旨在通过大使间的高级别对话与交流让拉美的民众进一步了解中拉合作的进程、面临的挑战以及未来合作的广阔前景，增强民众对学习汉语和中国文化重要性和迫切性的认识。

智利外交部亚太司副司长拉法尔·普尔马在致辞中首先对孔院拉美中心举办此次研讨会给予了高度肯定。他表示，本次研讨会对于深化中拉交流，增进彼此间的认识，了解中国最新的政策走向具有重要的意义。他进一步指出，中智两国领导人的频繁互访，特别是中智自由贸易协定升级议定书的签订，为两国合作的可持续性提供了保障和动力。智利社会不论是政府高层还是民间都认识到，与中国加强合作、实现优势互补让智利受益颇多，对智利未来经济社会的发展至关重要。因此，民众学习汉语和中国文化的积极性不断增强，智利政府也于2017年大力推动在中国北京、成都、香港举办的“智利周”活动，积极推介智利的优势产品和旅游资源。圣托马斯大学总校长哈伊梅·瓦特博士认同拉法尔·普尔马的观点。他举例说，圣托马斯大学2008年与安徽大学联合建立了圣托马斯大学孔院。10年来，圣托马斯大学通过孔院与安徽大学等多所中国高校建立了合作关系，实施了交换生计划，并通过国家汉办/孔子学院总部奖学金项目，使很多智利青年学生得以远赴中国学习交流。

来自中国和拉美的7位前大使分别就中拉合作历史、当前形势以及未来发展挑战和趋势等做了发言。大家一致认同，尽管中国和拉美各国在探索发展道路上经历过一些曲折，但重新将经济作为发展重心后，中国和拉美的合作取得了长足的发展，实现了优势互补，互惠互利。目前，中国已成为拉美地区的第二大贸易伙伴，仅居美国之后，是巴西、智利、秘鲁、乌拉圭的第一大贸易伙伴，墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、委内瑞拉、古巴、哥斯达黎加的第二大贸易伙伴，同时也是巴西、智利、秘鲁的第一大出口市场，阿根廷、哥伦比亚的第二大出口市场。作为世界第二大经济体和全球经济的重要引擎，中国的发展为拉美的发展提供了机会。中国现在已经成为拉美重要的能源合作伙伴和经贸伙伴，中国的金融投资正在拉美国家的基础设施建设等领域发挥着至关重要的作用。

人类命运共同体理念的提出，特别是2015年中国-拉加共同体论坛机制的建立和2016年中国发布的第二份中国对拉美和加勒比政策文件等，已经展示了中国构建与世界各国求同存异、协同进步的发展思路以及与拉美国家发展长久良好合作关系的长远目标，即将处于合作关系新阶段的中拉关系推向新的台阶，进一步扩大和深化双方在政治、经贸、人文、社会领域的合作。这一政策将成为中拉长远合作的基石和努力方向。

同时，与会前大使也指出，中拉合作的前景非常广阔，但同时也面临着很多具体的挑战，如，部分拉美国家政治社会不稳定，全球经济放缓造成的资源型产品价格持续低迷，双方缺乏充分的了解和认识所造成的沟通困难等。为此，他们指出，在未来的合作中，双方应加强政府间的交流，学习彼此成功的国家治理经验，以求达到“良治”；拉美国家要拓展新的出口产品，摆脱以资源为主的单一出口方式；双方民众要进一步加强对彼此历史、语言、文化和思想方式的学习和认识。在这一方面，孔院发挥着非常重要的纽带作用。通过各类语言课程、文化活动和奖学金项目，为拉美民众学习汉语和了解中国文化提供了窗口，为中拉未来的合作发展培养和储备了大批人才，成为中拉人文交流的成功典范。

论坛也设立了自由讨论和互动环节。多名大使和学者均指出，需要大力加强拉美地区的汉语教学和中国研究，非常有必要建立更多的汉语专业和中国研究中心。研讨会最后，北京语言大学副校长张旺熹教授作总结发言。他指出，中拉虽相隔甚远，但联系却愈加紧密。中国国家主席习近平提出的人类命运共同体的理念是多赢的发展理念，符合全人类的共同福祉，也适用于中拉合作发展。他表示，在促进人文教育领域的交流与合作、践行人类命运共同体理念、实现求同存异交流合作方面，孔院和北京语言大学将在未来持续发挥重要作用。

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