在日川渝人举办大型庆祝晚会 共迎新春佳节

人民网东京1月21日电（滕雪）21日晚，“2018年在日川渝人新年晚会”在东京精彩举办。中国驻日本大使馆总领事王军、领事李万鹏，使馆经济处公使衔参赞明晓东、经商处参赞景春海以及日本川渝总商会会长贺乃和、上海电力日本株式会社代表刁旭、日本驻中国前重庆总领事富冈昌宏等百余名华人、日本经济界人士齐聚一堂，共迎新春佳节。

王军总领事在致辞中代表驻日使馆向近两年来活跃在日本各界的川渝人为中日友好所作出的突出贡献表示感谢。他表示，2018年不仅是中国改革开放40周年，也是中日和平友好条约缔结40周年。希望在这个重要年份，所有在日川渝人继续发扬团结一致、努力拼搏的精神，在各领域取得更加卓越的成就。致辞结束后，为感谢日本川渝总商会在中日交流活动中的积极贡献，王军总领事向会长贺乃和颁发了感谢状。

贺乃和会长总结了2016年、2017年期间日本川渝总商会举办、赞助的各项促进中日交流及在日华人间交流的活动，并介绍了该总商会为日本熊本地震灾区捐款捐物的积极举动。他表示，希望川渝人更加团结互助，实现更大的发展，继续为中日友好作出努力。

活动中，上海电力日本株式会社代表刁旭、全日本华人华侨联合会名誉会长颜安等四名人士被评为作出突出贡献的川渝人，并接受了表彰。

该活动由日本川渝总商会主办，日本重庆同乡会、日本四川同乡会协办。活动中上演了精彩的文艺节目，川剧绝活“变脸”将晚会推向高潮。活动在热闹祥和的气氛中圆满结束。

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