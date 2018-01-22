丹麦启动2018“欢乐春节”活动

人民网哥本哈根1月20日电 丹麦皇家音乐学院音乐厅灯火辉煌，人声鼎沸，处处洋溢着中国新春佳节的欢乐气氛。由驻丹麦使馆和丹麦外交部联合举办的庆祝中丹建立全面战略伙伴关系10周年暨2018“欢乐春节”活动20日在这里隆重举行。丹麦北欧合作、平等事务和渔业大臣克洛赫，首相府副常秘克里斯滕森，北欧部长理事会秘书长赫布罗滕，能源、能效和气候事务部副常秘霍夫曼，外交部国务秘书李思北、议会副秘书长德特列夫森等政府、议会、军界官员，驻丹外交团团长及多国驻丹使节，马士基、福斯等知名企业、协会高管以及在丹华侨华人、中资机构、留学生、孔子学院代表等1000余人出席。

丹麦首相拉斯穆森专门录制视频，庆祝丹中建立全面战略伙伴关系10周年和祝贺中国农历春节，用中文祝福中国人民“新年好”、“中丹友好”，期待两国关系在新的一年更加密切，不断拓展各领域务实合作。

邓英大使和克洛赫大臣分别致辞。邓大使向来宾致以新春问候，回顾10年来两国交流合作丰硕成果。强调中国特色社会主义进入新时代，中国致力于推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，希望双方把握机遇，相向而行，打造全面战略伙伴关系更加精彩的第二个十年。

克洛赫大臣向中国人民致以新春祝福，热烈祝贺丹中建立全面战略伙伴关系10周年，表示丹中关系持续深入发展，两国政府发布《丹中联合工作方案》。来自中国的彩灯刚刚“点亮哥本哈根”，哥本哈根还将作为主宾城市参与“2018北京国际设计周”，期待两只大熊猫尽早抵丹。

邓大使和克洛赫大臣共同触摸水晶球，向来宾们展示 “点亮哥本哈根”的精彩时刻。200多个精致的中国灯笼在哥本哈根最繁华的商业街被点亮，商家在橱窗内悬挂中式彩灯，向顾客分发中国福字红包，为丹麦的冬夜带来喜庆浓烈的中国“年味儿”。

来自吉林省艺术团的艺术家们为现场观众奉献了一场精彩纷呈的文艺演出。曼妙婀娜的舞姿，呈现绚丽多彩的民族风情；悠扬婉转的民乐，传递中华文化的传统韵味；丹麦著名歌手玛利亚献唱中国歌曲，唱响中丹友谊深厚、文化交融。

由志愿者扮演的六只大熊猫憨态可掬，与观众热情互动。精彩的演出令现场观众如痴如醉，雷鸣般的掌声迭起，经久不息。观众们盛赞中国发展成就，期待中丹全面战略伙伴关系取得更大发展。热烈友好的气氛贯穿始终。

演出前，来自黑龙江省的非遗小组在候场大厅展示鱼皮画、树皮画、剪纸等中国传统手工艺项目，观众们近距离与中方艺术家积极互动，并品尝中国传统美食，充分体验到中国文化带来的视觉和味觉享受。 （张骏逸）

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