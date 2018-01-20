欢乐春节·上海文化周”谱写纽约迎春序曲

图为1月10日在有百年历史的纽约中央火车站，“上海印象”非物质文化遗产展及“魅力上海”图片展吸引过往行人驻足。李立言摄

人民网1月20日电（记者李晓宏）和着元旦钟声的鼓点，“欢乐春节”系列活动已漂洋过海，拉开狗年迎春的序幕。作为序幕的重头戏，“欢乐春节·上海文化周”日前走进纽约，异彩纷呈的系列活动用文化的方式讲述上海、呈现中国，增进中美人文交流，让春节成为世界更多人的盛宴。

文化周期间，纽约时报广场纳斯达克和路透双屏，以及上海花旗大屏“外滩之窗”上同步播放了宣传短片，以中华古典诗词庆贺农历新年。豫园城隍庙的“九曲桥”、老上海“石库门”铺陈在纽约中央车站大厅，民间手工艺大师带来的非遗传承技艺引人驻足。人文荟萃的上海不缺乏讲述故事的题材，“海派撕纸”代表性传人华兴富、杨浦区非物质文化遗产“京剧脸谱”传人李嘉华、易拉罐画家李雄刚、“上海面人赵”第三代传承人汤健、海派龙凤字画代表人物邢光海、剪纸艺术家杨先贵、编织艺术家何培华等七位非遗传人与观众现场互动，制作和展示了富有新年寓意的各种民间工艺作品，展现沪上绝技，弘扬上海工匠精神，为纽约带来浓郁的中国年味。

上海民族乐团在纽约在亚洲协会演出的音乐剧场《霸王》，以民族乐器的一种全新表演形式让纽约观众眼前一亮。琵琶和大鼓交织，笛箫与打击乐共鸣，该剧以《初鞘》、《红颜》、《冠勇》等七首古曲的民乐演奏为蓝本，但穿上演奏者肢体语言和舞台灯光效果等“时装”，使整台演出充满了激情和戏剧张力。观看演出的美国主流演艺机构负责人以及来自英国、芬兰、爱尔兰等国家的艺术节专业人士被触动感染，对中国青年艺术家的创新活力与艺术水准击节赞赏。

“我没有想到今天中国乐器的表演不同以往，非常有创意，音乐家、音乐及舞台设计、灯光都很有现代感，让我有机会感受到中国乐器和音乐在当今中国的发展状况。我非常享受上海名族乐团年轻音乐家带来的这场演出。”美国音乐爱好者的斯图尔特先生观演后说。

用“民族语言、国际表达”在世界舞台上讲述“中国故事”、释放上海魅力，“欢乐春节·上海文化周”在同犹太遗产博物馆、纽约电影学院、美国中文电视和亚洲协会等纽约本地文化机构的合作之下，陆续举办了上海电影周、上海电视展映周、“上海印象”非遗展、“魅力上海”图片展及上海大学生中华优秀传统文化海外展演活动。

上海电视展映带来的五档纪录片和三部电视剧，展示了中国的西域风情、饮食文化、老龄社会的挑战、中华医药的深厚底蕴和当代中国青年的生活。上海大学生中华优秀传统文化海外展演活动上，来自上海电影艺术学院、上海戏剧学院等5所高校的大学生表演了杖头木偶《戏耍佛珠》、京剧《三岔口》、武术表演《中华武魂》等精彩片段赢得现场观众喝彩。随后举办了“中美两国电影合作的现状与未来”论坛开幕，开展多元文化对话。

“一直以来美国民众多通过报章杂志、电视了解中国，今天以这样一种文化娱乐的形式接触新式上海和中国文化故事，备感亲切。”祖籍上海的百人会创会创始人杨雪兰表示，这些影视剧不仅展示了上海的文化艺术成果，也真实反映了经济社会发展问题，让大家感受到新时代上海的多元包容和时尚自信。

“这些年‘欢乐春节’品牌已在美国打造了一定的知名度，迎春活动开展得越来越早。”中国驻纽约总领馆文化参赞李立言表示，作为中华文明的一个标志性符号，春节不只是时光轴上的一个标注，更寄托着中国人对于生活和世界的理解。一年一度的“欢乐春节”系列活动走进纽约，助推中美人民在文化与情感的交流中，一起走向未来。

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