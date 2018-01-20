中国侨联“亲情中华”2018新春首秀葡萄牙

人民网里斯本1月19日电（记者孙立极）18日晚，里斯本蒂沃利（Tivoli）剧院，中国侨联2018“亲情中华?欢聚里斯本”文艺晚会在醇厚的男高音《我的太阳》歌声中落下帷幕。

这是中国侨联2018年新春第一场“亲情中华”艺术表演，艺术团17日晚在葡萄牙另一个城市波尔图演出了第一场。中国侨联文化交流部部长刘奇担任此次艺术团的团长。他介绍，“亲情中华”艺术团是顺应侨胞心愿和需求打造的文化品牌，已在全世界近80个国家和地区的230多座城市进行了1300多场慰问演出。此次欧洲巡演也希望通过国内艺术家们的精彩表演，带来对侨胞的祝福与慰问，传播中华文化，促进中葡两国交流。

近几年“亲情中华”艺术团多次来到里斯本，葡萄牙华商会会长黄永杰表示，每场演出都很精彩。17日在波尔图大剧院，2000多位侨胞及当地友人观看了演出；18日在里斯本蒂沃利剧院，演出开场前一个小时就有观众陆续进场。有当地侨胞跟着艺术团从波尔多到里斯本，连看两场，因为“看不够”。

十几位来自的中国杂技团演员们此次带来了获得国际金奖的精彩杂技。其中《邀月弄影》《痴梦凝相思》等将柔美与力量完美结合，取自敦煌飞天创意的《墩之灵》和展现超强柔韧性的《青狸》，都让现场观众惊艳。而将传统杂技“顶碗”重新包装的《腾·韵》更是掀起现场高潮，一个又一个高难度动作让观众们屏住呼吸，掌声雷动。孙云岗表演的管乐串吹《华夏同心曲》，短短8分钟内吹奏了唢呐、筚篥、笛子、葫芦丝等10种吹管乐器，也让观众们赞叹连连。艺术团还演唱了很多脍炙人口的歌曲，沈利的《好运来》、张原铭的《咱老百姓》、李欣忆的《我的祖国》，以及来自安徽省黄梅戏剧院的袁媛演唱的黄梅戏选段，都得到现场侨胞们的共鸣。

今年正逢葡萄牙华商会创会十年整，“亲情中华·欢聚里斯本”晚会成为华商会十周年的庆典。黄永杰表示，“亲情中华”艺术团为旅葡侨胞带来祖国温暖和关怀的同时，也展示了中华优秀文化的魅力，更是极大地提升了旅葡华人社会的新形象。

中国驻葡萄牙大使馆文化参赞舒建平也自波尔图到里斯本观看了两场演出，他表示，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。文化交流活动正是着力在心相亲，为增进两国友谊发挥了重要作用。

在当地侨胞邀请下，现场也有很多当地观众。葡萄牙多位国会议员及移民局等政府官员也到场观看了“亲情中华”文艺晚会。

作为压轴表演的男高音歌唱家梁召今，2014年曾随“亲情中华”到葡萄牙演出。此次再访里斯本，他说，看到很多老朋友很开心，更开心的是看到侨胞们比3年前充满自信，“感觉他们越来越融入当地社会。”

据介绍，此次“亲情中华”欧洲巡演艺术团1月16日抵达波尔图，在葡萄牙演出两场后，将再赴巴塞罗那、都灵、威尼斯、博洛尼亚、罗马等地演出，2月1日返回北京。

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