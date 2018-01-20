中铁国际（南非）开发的地标式写字楼竣工

人民网约翰内斯堡1月19日电 （刘畅）18日，由中铁国际集团南非投资公司和天达房地产公司（Investec Property）联合开发的IFC项目一期--中心写字楼（The Central）举行竣工仪式。

该项目是中铁国际集团在海外成功开发完成的第一个写字楼项目，同时也是继Sandton Skye酒店式公寓后在南非成功开发的第二个大型地产项目。IFC一期办公楼项目与桑顿购物中心一街之隔，总投资7.04亿兰特，约合3.52亿人民币，项目于2015年9月开工，工期为39个月。采用100%本地分包模式进行施工组织，直接和间接创造100多个永久工作岗位，项目高峰期雇佣本地劳工约800人。

中铁国际集团总经理陈诗平、中国驻南非使馆经商处路强一秘、中铁股份有限公司房地产部副部长王永胜、南非知名律师行维克曼斯律师行（Werksmans Attorney）董事长大卫?赫兹（David Hertz）以及二百余各界代表参加此次竣工仪式。

陈诗平在讲话中提到，南非作为非洲最大的经济体之一，对周边国家乃至整个非洲都有很大的示范和辐射效应。中铁国际一直以来非常重视南非市场，更是把它作为了南部非洲的区域总部，对这个区域进行统筹一体化管理。在IFC一期项目之后，还将与天达房地产公司继续联手向市场推出更多的商业、住宅以及办公楼地产项目，将中心写字楼打造成桑顿未来的中心区。

王永胜在发言中表示，中国中铁在南非这个市场并没有单打独斗，而是坚持推行属地化战略，积极寻求本地合作。他提到，与天达房地产公司成功合作开发的IFC一起办公楼就是很好的例子，相信两家公司的合作可以更长远。

赫兹对新办公室赞不绝口，对中铁国际和天达房地产公司公司合作成果表示肯定。大卫还用中文表示，“感谢你们为我们建造这个伟大的办公室”。

中铁国际南非公司此次投资的国际金融中心项目地块位于约翰内斯堡市桑顿商业区中心位置，坐落于瑞佛尼亚路，凯瑟琳街，第五街和皮比思路（Pybus Road）之间，与著名商城桑顿城和桑顿高铁站站相对。该地块总面积10万平米，将开发为写字楼、酒店、住宅及零售等用途的物业。项目一期开发2万平米，产品为中心写字楼。

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