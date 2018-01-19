组图：赫尔辛基降今冬首场大雪 迎接来自中国的熊猫“雪宝宝”

人民网赫尔辛基1月18日电 （记者 李玫忆 ）当地时间1月18日，来自中国的大熊猫“金宝宝”和“华豹”乘坐的专机顺利抵达芬兰首都赫尔辛基万塔机场。它们将在据芬兰首都赫尔辛基100公里远的艾赫泰里公园定居，开始它们为期15年的旅芬生活。

根据票选结果，这两只来自中国的大熊猫“金宝宝”和“华豹”有了两个可爱的芬兰名字，雌性大熊猫“金宝宝”叫做Lumi（卢米），雄性大熊猫“华豹”取名Pyry "皮吕”。两个名字的中文意思分别是“雪”和“大雪纷飞”，而恰恰这两只可爱的大熊猫从成都启程的那一刻起，迟迟未降雪的芬兰首都赫尔辛基迎来了今冬第一场大雪。芬兰农林部的常务秘书雅娜.胡苏-卡里奥女士在接受本网记者专访时说：“我们现在既有来自天上的雪，又有来自中国的雪宝宝，这是中芬友好的象征。” “大熊猫是芬兰独立百年纪念收到的最好的礼物”，也标志着芬兰将成为世界上为数不多的与中国开展大熊猫保护研究合作的国家之一。

漫天的飞雪也阻挡不住当地民众欢迎大熊猫的热情。为了迎接这两位熊猫宝宝，赫尔辛基机场早早地做好了准备，机场工作人员一大早就开始清理飞机降落的专用跑道，停机坪边上竖起了巨大的幕布，分别用芬兰语和中文写着“欢迎金宝宝华豹来芬兰”，距离欢迎幕布十多米远处拉起了警戒线，飞机降落一小时前就有来自芬兰和中国的媒体记者开始在警戒线外占据最好的机位等候，机场的工作人员没有辜负冒雪等待的各路记者，大熊猫出机舱后，被装在有透明玻璃的专用箱里，围着停机坪转了一圈，憨态可掬的大熊猫让等待的记者们饱了眼福。随即，大熊猫被移入运送公司的大型厢式货车运往它们在芬兰的新家——艾赫泰里动物园。

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