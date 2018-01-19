中国驻南非使馆召开在南中资企业和央媒内部工作会议

人民网约翰内斯堡1月18日电 1月18日，中国驻南非使馆召开在南中资企业和中央媒体内部工作会议。中国驻南非使馆全体党委成员、部门负责人及80余家在南中资企业和央媒负责人等出席会议。

在认真听取6家中资企业和中央媒体负责人的生动发言以及使馆经商参赞赵中屹所作关于中资企业工作总结后，中国驻南非大使林松添在会上作了主旨报告。林大使积极评价了2017年中资企业和中央媒体对南工作取得的成绩，介绍了2017年中国国内形势和2018年主要任务，阐述了当前南非政经走向和中南关系前景，并就在南中资机构和企业如何深入贯彻党的十九大精神，开创对南工作新局面提出了具体建议和要求。

林大使说，2017年对中国是具有划时代意义的一年，党的十九大胜利召开，是党和国家的头等大事。会议确定了习近平新时代中国特色社会主义思想，选举产生了新一届中央领导集体，绘就了中国实现“两个一百年”目标的新蓝图，提出实现新蓝图的一系列新目标新使命新理念新思想新战略，开启了决胜全面建成小康生活、全面建设社会主义现代化强国的新征程。

林大使说，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，恰逢中南建交二十周年，中非合作论坛新一届峰会将在北京召开，也是中南、中非关系的大年。当前，南非形势正处于大变革、大发展的关键时刻，中南友好互利合作面临新的发展机遇。在南中资企业和中央媒体应秉持正确的义利观，自觉提高政治站位，在思想政治和行动上跟上新时代，体现新气象，展示新作为，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，抓住机遇，乘势而上，发挥各自所长，坚持守法文明经营，积极履行社会责任，积极拓展和深化对南合作，推动中南合作结出更多硕果，更好惠及两国人民，推动中南关系再上新台阶。

与会中资企业和中央媒体代表纷纷表示，中国驻南非使馆召开的此次内部工作会议十分重要，提振精神、焕发斗志。大家愿在使馆统一领导下，不断深化和推进内外工作，服务好国内发展大局和对南工作大局，为中南关系新发展、新突破、新境界作出新的更大贡献。

(责编：燕勐、杨牧)