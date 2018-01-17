日本大使程永华走访慰问在日中企协及中远海运

人民网东京1月17日电(孙璐 吴颖) 16日，驻日本大使程永华分别走访了在日中国企业协会及中远海运日本公司，就企业党建工作、生产经营等了解情况，亲切慰问驻日中方员工及日本员工。中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明、在日中国企业协会会长王家驯、贸促会驻日本代表处首席代表鞠文永、中远海运日本公司谭兵社长等陪同参加了活动。

程大使详细听取了有关中资企业经营状况和发展规划，对中资企业取得的业绩表示祝贺。程大使表示，中日关系正迎来改善发展的新局面。继中日邦交正常化45周年后，今年迎来中日和平友好条约缔结40周年，希望在日中资企业具有大局意识，扩大中国企业影响力，为中日经贸关系的发展贡献更大力量。程永华大使应邀题词“新时代，新作为 祝在日中国企业协会不断发展”，勉励在日中国企业协会继续为中日经贸合作和两国经济关系改善发展作出积极贡献。

贸促会驻日本代表处首席代表鞠文永介绍说，贸促会驻日本代表处是贸促会工作网络的重要组成部分，是贸促会开展对日贸易投资促进工作的重要窗口、桥梁和平台，其主要任务是建立和巩固中日工商界联系、增进中日工商界交流、促进政策沟通和理解互信、推动中日企业间务实合作和双边经贸关系发展。

在日中国企业协会会长王家驯在工作汇报中表示，在日中国企业协会2017年成功举办和参加“2017年世界经济及金融研讨会”、“2017中国节”，西日本中国企业联合会等活动，积极参与和配合使馆组织的建国68周年等各项工作，以加强中国企业在日本社会的影响力，密切在日企业的关系感情。在日中国企业协会加强在日中国企业和政府部门的沟通联系，积极发挥了中日企业之间的纽带作用并助力中日经贸交流合作。

在走访中远海运日本公司时，程大使饶有兴趣地观看了海运船舶模型、听取了谭兵社长对公司合并情况的介绍。程永华大使表示，从中远海运日本公司情况看，中远海运集团的合并重组凸显了整合效应，实现“1+1＞2”的多赢格局。 据介绍，中远海运集团是由原中远集团和原中海集团合并重组后成立的新集团公司，2016年2月新集团成立后，2017年1月，中远海运日本公司也随之开启了新序幕。中远海运日本公司改革重组以来，积极响应国家“一带一路”倡议，成功签约SONY和三菱电机的中欧运输项目，揽取欧洲经北极航线到日本的货物，打造“冰上丝绸之路”。中远海运日本公司为促进中日经贸和民间友好往来，为推动中日企业交流和提升中国企业在日影响力，搭起了友谊的桥梁，扮演了重要的角色。

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