在2017年《时代周刊》年度Instagram摄影师的评选中,Melissa Spitz凭借其名为“You have nothing to worry about”的账号获得了年度Instagram摄影师的称号。这个账号并非用来分享自己的美好生活,而是以一种真实的方式记录患有精神分裂症母亲的生活点滴。

