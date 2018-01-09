何以用“中国速度“创新AI发展？

人民网拉斯维加斯1月9日电 （记者韩莎莎）美国拉斯维加斯因51年来每年一度的国际消费电子产品展CES显得越发热闹非凡。这是参展商展示产品服务、寻求合作，投资人和创业者洞悉科技趋势的窗口，更是一场世界媒体的科技盛宴。

中国百度1月8日在CES正式开展前举办发布会，展示人工智能发展的“中国速度”。包括微软、高通、TomTom、博世在内等公司见证了这一“中国速度”：在自动驾驶领域，百度Apollo开放平台发布了迄今“最强版本”Apollo 2.0。2017年7月，阿波罗1.0版本宣布发布；2017年9月，阿波罗1.5版本宣布；不到半年，2.0版本宣布。Apollo平台研发负责人王京傲说，Apollo已成为全球最具活力的自动驾驶开放平台，目前Apollo2.0版本总共有16.5万行代码。王京傲介绍说，Apollo的产品化、量产化、解决方案化速度是全球最快的。

本次发布会上，百度展示了Apollo Pilot与奇瑞、金龙以及面向残障人群的出行服务商Access LA等合作伙的落地应用成果，涵盖了乘用车、公共巴士和共享交通服务等多种场景。据介绍，百度将与奇瑞在2020年量产L3级别自动驾驶汽车，与金龙客车在2018年量产无人驾驶微循环巴士，并与Access LA在2018年底在洛杉矶为当地残障人士推出自动驾驶共享出行的试点服务。

除了无人驾驶，在智能语言硬件方面，DuerOS开放平台自发布至今已实现从1.0到2.0版本的快速升级迭代。在发布会现场，百度度秘事业部总经理景鲲与合作伙伴一起发布了搭载百度对话式AI操作系统DuerOS2.0的三款硬件产品——小鱼在家VS1智能视频音箱、Sengled生迪智能音箱灯和popIn Aladdin智能投影吸顶灯。此外，百度总裁张亚勤还宣布设立Apollo全球实验室，积聚全球自动驾驶人才，推动全球自动驾驶技术的快速发展。

百度集团总裁兼首席运营官陆奇说，AI时代已经到来，它将驱动即将到来的第四次工业革命。AI技术已经在很大范围内得到了广泛应用，改变和革新现有产业、创建强大的新产业。中国为什么能够赶上这一浪潮？

陆奇说，驱动AI创新，数据起到核心作用。捕捉和利用数据将是决定AI创新发展范围有多大、速度有多快的一个决定因素。他说，尽管从高端技术和人才来讲美国仍然是领先的，但中国和美国之间的差距在缩小、在快速缩小。“我们所具有的优势是人口多、市场发展快。整体上友好和有利的政策环境也有助于产生和利用更多数据以及培育更多AI创新。”

他说，中国有13亿人，其中包括11亿手机用户和7.50亿网民，而且他们都在同一市场上。对如医疗和教育等与人有关的任何AI创新来说，会有更多数据来实验、来尝试不同想法、来以更快速度实施。中国还拥有最大的制造业和传统产业集群。以汽车行业来说，中国拥有超过2亿辆汽车和超过200家整车厂。这就有更多的数据可供挖掘，从而推动AI创新。

他认为，中国还有一个有利的整体环境，因为中国政府对于AI能做什么有很好的把握，这是让中国借助AI浪潮来成为创新强国的一个历史机遇。而且政府也显示了进行长期投入的很大诚意和意愿。AI已经是政府五年计划的一部分。仅仅几个月前，政府发布了一个关于对AI进行系统性投入的全面的白皮书。

与此同时，政府也非常愿意通过政策来支持和培育AI创新，如对国家AI平台的支持以及旨在让自动驾驶汽车测试和研发能够得以进行的相关政策。

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