金龙鱼稻米油在东京召开发布会 拉开进军日本市场序幕

人民网东京1月9日电（许永新 郑瑾）9日，金龙鱼稻米油日本上市发布会在东京香格里拉大酒店举行，益海嘉里食品营销有限公司总经理陈波、日本盐商株式会社社长大川洋在发布会上致辞，日本罗森、丸红、三菱、伊藤忠等数十家零售商和经销商以及多家媒体记者出席了发布会。

益海嘉里食品营销有限公司总经理陈波在致辞中表示，金龙鱼是由新加坡郭鹤年先生与郭孔丰先生创办的丰益国际集团所拥有的品牌，迄今已有25年的发展历史，已经成长为全球最大的包装油生产商之一，并涉及包装米、面粉等粮食产品的开发。陈波表示，金龙鱼将高品质的稻米油引入日本，是看重日本巨大的米油消费消费市场需求和不断消费升级中潜在的商业机会。

日本盐商株式会社社长大川洋表示，与食用盐相同，食用油也是不可或缺的必需品。这次销售的金龙鱼稻米油是以非转基因稻米的新鲜米糠作为原料，经过严谨的生产过程与品质检测后生产的产品，在此基础上，本公司根据日本标准对稻米油进行了第二次品质检测，所以非常自信地向大家提供这款优质食用油，可以安全放心地使用。

日本营养与粮食学会副会长宫泽阳夫在回答人民网记者有关稻米油营养价值方面的提问时表示，稻米油具备最平衡的脂肪酸比例，主要营养成分含量是普通油的2至5倍，富含维生素E、谷维素等成分，并且易于烹饪，具有许多其他食用油没有的优点。最近在日本也受到较大关注，消费量正在逐步增加。

益海嘉里食品营销有限公司总经理陈波在发布会前接受了人民网记者专访。他首先介绍了稻米油的特点，稻米油中含有非常丰富的谷维素、植物甾醇及维生素E，是世界卫生组织推荐的全球三大油种之一，适合于中老年人及对健康比较关注的消费人群，在日本的有较长的消费历史，日本民众对该油的认知度与认可度也是较高的。

陈波介绍说，这几年丰益的全球研发中心先后突破了几项关键技术，金龙鱼稻米油已经与国际同行处在同一水平，有些地方甚至还要领先一些，正因为如此，我们才在2016年东京国际稻米油大会上获得了品质金奖。

陈波还介绍了为登陆日本所做的准备工作，他介绍说，首先是产品，日本对产品要求很严格，很多要求与国内有很大不同，这次专门针对日本市场设计了两款产品。其次我们在日本选择日本盐商作为合作伙伴，日本盐商作为经销商负责在日本的销售。第三，我们做了大量的宣传工作，如提供赠品，在闹市街头推出广告等，今天的发布会也是一个非常重要的活动。

陈波还谈到了该公司的市场战略，他表示，这次是首次登陆日本，希望能够推广开。日本市场特别重视食品安全问题，管理非常严格，如果我们能够得到日本消费者的认可，就证明金龙鱼产品的品质与品牌是过硬的，日本市场将成为金龙鱼走向世界的突破口与第一站。

据了解，在2016年日本东京召开的国际稻米油大会中，金龙鱼稻米油一举夺得食用油界最高品质奖项——“国际稻米油品质大奖”。

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