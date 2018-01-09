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环游日本：感受古风“和”韵

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《美少女》/文
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来源：人民网-日本频道  2018年01月09日10:19

——《2017中国人游日本摄影大赛》作品赏析——

和服，是日本文化的一张名片，也是日本对传统保持与延续的一个典范。

和服最初由中国的吴服发展而来的，已有两年多年历史，如今依然是日本人的重要服饰。逢年过节或是重要场合，人们都会穿上和服。因此在日本街头巷尾，经常能看到身着和服的男女老少。

和服已经成为日本的象征和文化资本。繁华都市、古城幽巷，那些身着和服的优雅背影是摄影师们最爱。很有游客来到日本，也会穿上和服，踏上木屐，亲身感受一下古风“和”韵。

【关于大赛】

“中国人游日本摄影大赛”是日本国家旅游局“VISIT JAPAN”项目的重要组成部分之一，旨在依托观光旅游这一中日民间交流的重要形式，为热爱旅游、热爱摄影摄像的网友提供展示和交流的平台。我们将通过中国游客的镜头来展现真实、多样的东瀛风情，同时将中国游客的审美特质与热情友好传递到日本，增进两国民众间的相互了解。

“VISIT JAPAN中国人游日本摄影大赛”举办多年来，累计收到网友投稿作品数万张，已成为旅游摄影互动以及中日民间交流的重要平台。

本次大赛7月31日正式启动，征稿为期5个月，我们将结合网络票选及专业评审，从投稿作品中评选出15个优秀获奖作品，预计于2018年1月揭晓。

欢迎大家踊跃投稿，一起分享旅途中用镜头记录的精彩与感动。本次大赛还特别设立了手机作品奖项，无论是手机随拍还是专业相机拍摄作品，投稿即有机会获得佳能高端单反套机、松下智能家电、中日双人往返机票、酒店住宿券等豪华大奖。

大赛官网：http://visitjapan-photocontest.people.cn/2017/GB/index.html

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(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)
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