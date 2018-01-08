维多利亚：“加拿大国土上的英伦玫瑰”

维多利亚市位于加拿大西南部温哥华岛的南端，是加拿大不列颠哥伦比亚省（又称BC省）的省会，是温哥华岛上最大的城市和不冻港，也是西海岸最古老的城市。结束在温哥华的4日游后，2017年9月3日，我们由温哥华前往维多利亚，感受那里独特的英伦风情。

“加拿大国土上的英伦玫瑰”

当日早上7时许，我们从温哥华住地附近的喜来登酒店乘车前往渡轮码头，半小时车程就到达萨瓦森码头。高大的BC省渡轮停在港湾，它是可容纳2000多位乘客和475辆大小车辆的庞然大物。我们坐在车里，大巴轻而易举地开进渡轮2层的车库。渡轮公司精于组织安排，不足20分钟，全部乘客与车辆都安全地登上渡轮。乘电梯上到5层游客休息厅，一排排舒适的座椅、上网与充电插口、餐厅、咖啡厅、礼品店、儿童娱乐场与洁净的洗手间一应俱全，6层是观光甲板，4层以下是停车库。许多游客在甲板上沐浴着秋日和煦的阳光，观赏乔治亚海峡和高尔夫群岛的优美景色，很快度过了90分钟航程，渡轮抵达维多利亚斯瓦兹湾港口。我们仍乘原大巴离开渡轮，开始维多利亚一日游。

加拿大在16世纪曾经沦为法、英殖民地，其早期移民也主要来自欧洲。因此，在加拿大不同的城市可以感受到不同的欧洲国家风情。法裔居民占2/3的蒙特利尔拥有“小巴黎”之称，以法式建筑和法兰西文化风韵著称的魁北克，被赞为“一朵盛开的法式玫瑰”，而维多利亚恰如其名，这座以英国19世纪维多利亚女王名字命名的城市英伦风情十足。在市中心率先见到白色的英式古典马车，街上有很多以莎士比亚、拜伦、狄更斯等英国著名文学家的名字命名的商店，游客在帝后饭店享用传统英式下午茶、身着苏格兰格子裙装的乐手在街头演奏动听的风笛乐曲、到处是碧绿的草坪和色彩缤纷的花园、路灯上还挂着绚丽的花篮……英伦文化气息浓郁，维多利亚式建筑和文化遗迹随处可见。维多利亚深受英国文化洗礼，在加拿大人眼中，它就像一朵“开在加拿大国土上的英伦玫瑰”。其实，作为小镇它由詹姆斯-道格拉斯(James Douglas)始建于1843年，当时只是哈德逊海湾公司的城堡。1858年，它借助于弗雷赛河淘金热而迅速发展，1862年正式建市，比温哥华建市早了24年，开埠之早正是其于1868年成为BC省省会的重要缘由。1871年BC省归属加拿大，维多利亚市随之成为加拿大最西部省份的首府。造船、船舶修理、木材加工是该市主要产业，旅游业则是经济支柱。其市内面积19.47平方公里，市区有8万人口，而大维多利亚区人口达35万。它拥有两个深水不冻良港，一是市区的商港，另一个则是郊区的太平洋沿岸军港。维多利亚有3所著名的高等学府，即维多利亚大学、皇家大学与卡莫森学院，其顶尖教育质量吸引着来自世界各地的国际学生。由煤炭大王建于1890年的苏格兰风格的海特利古堡就坐落在皇家大学院内，它是维多利亚的重要景点之一。

省议会大厦：维多利亚的地标性建筑

位于内港湾畔的BC省议会大厦是维多利亚的地标性建筑。它由来自英国的新移民法兰西斯.拿顿贝利（Francis Rattenbury）设计、于1893年动工、1897年10月建成。拿顿贝利当时年仅25岁，他的设计非常完美地融合了维多利亚、巴洛克和古罗马文艺复兴时期等各种建筑风格，中央为一穹顶，两侧是对称的塔楼，温哥华岛的发现者乔治.温哥华的雕像屹立在大厦穹顶之上。议会大厦前面是开阔的大草坪，草坪上矗立着维多利亚女王铜像和战争阵亡战士纪念碑， 整座建筑庄重典雅。游客可入内参观，并有身穿皇室礼服的工作人员引领与讲解，我们时间有限未入内参观。大厦前面绿草如茵，鲜花盛开，是市民与游客休闲散步的好去处。以议会大厦为中心，四周围绕着帝后饭店、皇家蜡像馆、港湾花园和BC省博物馆,形成维多利亚市的观光区。夜晚的议会大厦更加亮丽，3333盏华灯齐亮。整座建筑熠熠生辉，港湾景区呈现出童话般的梦幻景色。

加拿大建国百年纪念公园就在议会大厦西侧。它于1967年建成向公众开放，中央有一个圆形喷泉，偌大的弧形墙面正中是醒目的加拿大国徽，两侧分别嵌有加拿大10省和3个地区的徽章，花园里有绚丽的花草与精美的雕塑。

帝后饭店：英式下午茶带来惬意享受

帝后饭店是维多利亚另一座地标性建筑，它坐落在内港湾畔，也是全加拿大十大地标性建筑之一。它和省议会大厦由同一位设计师设计，1908年建成开业。其外观为古朴优雅的爱德华式古堡风格，墙外的绿色藤蔓生机勃勃。装饰华丽的大堂与477个奢华房间令人为之一振，精雕的门窗、光亮的硬木地板、丝绒家俬及经典艺术画作，处处显露皇家气派。英王乔治六世、英女王伊丽莎白二世都曾在此下榻。百余年前英国移民将传统的英式下午茶文化带到这里，直至今日，帝后饭店的英式下午茶仍驰名北美。虽然价格不菲，约90加元一位，但仍有许多市民与游客乐于享用。试想，边享用纯正的英式下午茶，边观赏秀丽的海湾景色，在此度过午后的宁静时光，那是一种何等惬意而悠闲的享受。

漫步内港，只见蓝色的水面上桅杆林立，白色游艇和迷你游船往来穿梭，岸边鲜花草坪彩色缤纷，街头艺人沿堤献艺。动听的苏格兰风笛、行为艺人的机械表演，令游人驻足观赏，内港景区一派热闹景象。经过一座中华传统牌坊，来到维多利亚唐人街。街道两旁的药材店、茶餐厅、杂货铺、中国特产干货店鳞次栉比，说汉语的华侨华人熙来攘往。这条唐人街已拥有150年历史，仅次于美国旧金山唐人街，历史悠久位居北美第二。维多利亚作为旅游胜地，它拥有温和宜人的气候、太平洋海岸的天然景色、多座绚丽出彩的花园和适于度假与养老的幽雅环境；它具备大都会的现代文明，又拥有小城镇的秀美与情趣；它戴着“花园城市”、“温哥华岛南明珠”、“退休者乐园”及“加拿大最健康城市”等多顶桂冠，一直被《康德-纳斯特旅游者》(Condé Nast Traveler)和《私家地理》杂志评为“北美十佳城市之一”，还在人气旅游网“旅游顾问”评出的世界100个最佳旅游目的地排行榜中，名列第16位。2018年是中加旅游年，计划来加拿大旅游的朋友如将维多利亚列入行程，相信这座美丽的岛屿城市应该不会让你失望。( 冯 霄/文 于世文/摄 )

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