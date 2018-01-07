华盛顿地区2018“同心欢乐”新年晚会在美国举行

人民网华盛顿1月7日（记者 郑琪）当地时间1月6日晚，由大华府中国大专院校校友会联合会举办的第十七届“同心欢乐”新年晚会在美国马里兰州盖瑟斯堡举行。中国驻美国大使馆公使衔参赞兼总领事唐立、马里兰州州长夫人有美?霍根、马里兰州州长亚太裔事务办公室行政主任王佩莲等出席晚会。

唐立公参在致辞中代表中国驻美大使馆向大华府地区所有侨胞致以新春问候。唐立表示，过去一年，大华府中国大专院校校友会联合会为中美之间经贸、文化、科技、人才交流做了很多贡献，同时在拓展会务、促进会员单位之间的交流、增进侨社和谐方面举办了多场活动，取得令人瞩目的成绩。

“同心欢乐”元旦晚会此前成功举办16届，已经发展为华盛顿地区最有艺术性、最具品质的华人节日活动。今年的晚会节目十分丰富，开场舞蹈《民族大联欢》场面宏大，著名小提琴演奏家周晓甫带来的独奏优美细腻，小品《家在何方》勾起了华人侨胞浓浓思乡情，擅长中文歌曲的美国女高音歌唱家何凯丽用一首《红梅赞》博得全场热烈掌声……晚会现场气氛喜气热闹、欢乐祥和。

演出开始前，组委会还组织了南北小吃庙会、猜谜、专家咨询、抽奖等活动。尽管当天盖瑟斯堡的气温低至零下13度，活动仍吸引了一千多位侨胞兴致勃勃地前来参加。

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