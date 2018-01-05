太和学院“奈斯比特夫妇纵论21世纪”讲座在京举行

人民网北京1月5日电 由太和智库、中信出版集团、国际关系学院联合主办的“奈斯比特夫妇纵论21世纪”讲座4日晚在国际关系学院举行。奈斯比特夫妇携其全新力作《掌控大趋势》出席演讲活动，分享了他们对于21世纪人类社会发展走向的分析预判。奈斯比特夫妇认为，全球的发展离不开中国的参与，掌控未来大趋势需要了解中国。

约翰·奈斯比特是享誉全球的未来学大师，被全球最大管理咨询公司埃森哲评选为全球50位管理大师之一。其主要代表作《大趋势》曾轰动世界，版权输出57个国家，累计全球销量1400万册，被誉为“能够准确把握时代发展脉搏”的三大巨著之一。时隔30多年，年近九旬的奈斯比特与其夫人再次全著重磅新作《掌控大趋势》，倾尽多年趋势研究心血，推演未来20年世界大趋势，具有极强的时代性和前瞻性。约翰·奈斯比特的夫人——多丽丝·奈斯比特是知名的全球社会、经济、政治趋势观察家，天津奈斯比特中国研究院院长，曾与约翰·奈斯比特联合撰写《大变革》《中国大趋势》《成都调查》等著作。

奈斯比特夫妇对中国的发展给予了十分积极的肯定，并在其新书中着重探讨了中国的发展问题，预测了中国未来经济的发展方向，对“一带一路”倡议等重大议题发表了建设性意见。

在奈斯比特夫妇眼中，未来趋势不是不可把握的，全球秩序、贸易趋势、技术创新、产业变革乃至人类思维模式等都是可以被掌控的，当然，要想成功把握未来趋势，就必须全面而充分地了解世界正在经历哪些变化。《掌控大趋势》一书系统阐述了工业化社会到信息化社会的巨变，概述了数字化、全球化等影响力巨大的十个大趋势，同时也提出了人类社会未来的十大发展趋势。

“奈斯比特夫妇纵论21世纪”讲座是太和学院系列讲座之一。太和学院由太和智库创立，秉持“凝聚全球精英、关注时代需要、寻求共同价值”的宗旨，邀请来自国内外各领域顶级专家学者和业界翘楚，围绕国际关系、全球经济、前沿科技、人文交流、社会治理、海外利益保护等热点议题，组织开展讲座、研讨，旨在促进中国社会和谐发展、世界文明交流互鉴。（朱欣）

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