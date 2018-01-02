时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频
人民网>>国际

美国玫瑰花车大游行喜迎2018

【查看原图】
摩托开道，雄壮！
摩托开道，雄壮！
1234567891011121314151617181920
来源：人民网-国际频道  2018年01月02日10:04

人民网洛杉矶1月1日电 （记者王如君）“第129届玫瑰花车大游行”1月1日在美国加利福尼亚州帕萨迪纳市举行，隆重欢迎2018年的到来。

今年玫瑰花车大游行的主题是：“与众不同”。早上8时，首先是雄赳赳的摩托警车开道，接着是“与众不同”花车入场，然后是各种造型的花车、步伐整齐的乐队、威武拉风的马队渐次在帕萨迪纳主街科罗拉多大道上行进，大道两旁的观众如醉如痴。音乐声声入耳，欢呼声、鼓掌声此起彼伏，帕萨迪纳老城区成为一片欢乐的海洋……

玫瑰花车大游行每年元旦在美国大洛杉矶地区的帕萨迪纳举办，是美国西海岸最受瞩目的盛事。首届玫瑰花车大游行于1890年1月1日举办，当时吸引了22000人参加。时至今日，这一有128年历史的游行已成为世人瞩目的美国重大文化活动之一。花车路程全长5.5英里（1英里等于1.6公里），每年来自美国各州乃至世界各地用玫瑰花及各种花朵装饰的大型花车、乐队、马队及摩托车队等参与，来自各地的现场观众保守估计达70万-100万人，全球100多个国家和地区近10亿观众通过电视转播观赏。中国元素也是今年花车游行的亮点之一，洛杉矶的华商诚保利集团和美国巴鼎集团精心打造了具有中国文化特色的花车“鱼跃龙门：自强不息”。这一花车设计精巧，不仅有鱼有水有龙门，更首次采用AR技术应用于玫瑰花车之上，为128年的玫瑰花车大游行增添了一项新的纪录。

分享到：
(责编：燕勐、常红)
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜