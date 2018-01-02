华盛顿地区留学人员学习习近平给莫斯科大学中国留学生回信及2018年新年贺词

驻美使馆教育处公使衔参赞岑建君在座谈会上讲话。郑琪 摄

人民网华盛顿1月1日（记者 郑琪）当地时间12月31下午，中国驻美使馆教育处组织华盛顿地区留学人员学习座谈习近平给莫斯科大学中国留学生的回信及习近平发表的2018年新年贺词。来自大华府地区高校学联会、国家公派访问学者和留学生代表齐聚乔治·华盛顿大学，共同分享心得体会。

与会留学人员争相发言，大家纷纷表示看了习近平总书记给中国留学生的回信及2018年新年贺词，深受鼓舞。作为海外学子，对国家的砥砺奋进和伟大成就备感自豪，对国家的未来更加充满信心，将继承前辈留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，并早日把学到的本领奉献给祖国和人民。

驻美使馆教育处公使衔参赞岑建君接受记者采访时表示，习近平主席在给莫斯科大学中国留学生的回信中要求青年一代要“有理想、有本领、有担当”，这给今后的留学工作指明了方向。习近平主席在2018年新年贺词中谈到人民群众最关心的民生问题，其中摆在第一位的就是教育。作为教育外交工作者，应该更加踏实地做好本职工作，把西方先进的教育理念、教育内容和教育方法引入国内，并结合我国的实际国情有机推进。

来自美国大西洋理事会的国家公派访问学者王俊生对记者表示，1957年中国GDP为432.56亿美元，美国则为4611亿美元，中国仅仅为美国的9%。而到了2016年，中国的经济总量跃升为11.39万亿美元，美国同期为18.56万亿美元，中国已经相当于美国的61.4%。王俊生结合自己的切身体会谈到，在华盛顿，与中国议题有关的智库活动最多，中国学者也最忙，因为中国的国际地位显著提升，美国学者希望听到中国的方案和想法。广大海外学子都为日益强大的祖国倍感自豪和自信，而大家也深知这“奋斗出来的”一切来之不易。

乔治·华盛顿大学学联会主席刘晨对记者表示，当前中国经济发展正不断攀升至新高度，“中国制造”正逐步转向“中国创造”，作为留学生应该明确自身所担负的责任感与使命感。海外学子应该把个人的奋斗与祖国的发展联系在一起，立志以自身所学为中华民族的伟大复兴作出贡献。

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