最刺激的滑雪：冒险者从阿尔卑斯雪山上垂直冲下

惊险时刻：一个勇敢的滑雪者从雪崩中逃离，他从阿尔卑斯山一个几乎垂直的山脉处滑下。

意大利和瑞士交界处的布雷顿山脉的一处陡峭的雪山上，热爱挑战刺激的美国滑雪者约翰·柯林森俯冲而下。途中某处，他甚至与一场雪崩擦肩而过，巨大的雪团从他身后的山坡上崩塌下来。

这组令人震惊的照片是由一名39岁的瑞士摄影师兼导演Tero Repo拍摄的，他说:“滑雪者约翰·柯林森在一些非常陡峭地形上转弯，滑至极限，在接近垂直水平上滑下。这幕场景真令人难以置信，很荣幸能拍下这一时刻。”（编译 郭昕璇 审稿 徐祥丽）

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