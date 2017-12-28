登录人民网通行证 立即注册
忘记密码？
惊险时刻：一个勇敢的滑雪者从雪崩中逃离，他从阿尔卑斯山一个几乎垂直的山脉处滑下。
意大利和瑞士交界处的布雷顿山脉的一处陡峭的雪山上，热爱挑战刺激的美国滑雪者约翰·柯林森俯冲而下。途中某处，他甚至与一场雪崩擦肩而过，巨大的雪团从他身后的山坡上崩塌下来。
这组令人震惊的照片是由一名39岁的瑞士摄影师兼导演Tero Repo拍摄的，他说:“滑雪者约翰·柯林森在一些非常陡峭地形上转弯，滑至极限，在接近垂直水平上滑下。这幕场景真令人难以置信，很荣幸能拍下这一时刻。”（编译 郭昕璇 审稿 徐祥丽）
失去双臂和双腿的坚强女孩在冰上起舞
最刺激的滑雪：冒险者从阿尔卑斯雪山上垂直冲下
2017，那些人，那些事
白色恋歌：震撼照片记录冬日冰雪波兰（组图）
载有40名中国游客大巴在冰岛发生车祸 至少1死10余人重伤
载有中国游客大巴在冰岛发生车祸致1死多伤
莫斯科发生枪击事件
听来华留学生讲述中国故事
同步：
恭喜你，发表成功!
请牢记你的用户名:，密码:,立即进入个人中心修改密码。
30s后自动返回
推荐帖子推荐帖子推荐帖子 推荐帖子推荐帖子推荐帖子
!
5s后自动返回