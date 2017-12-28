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温哥华，多次上榜的全球宜居城市（下）

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全长137米的卡皮拉诺吊桥 于世文 摄
全长137米的卡皮拉诺吊桥   于世文  摄
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来源：人民网-国际频道  2017年12月28日13:19

温哥华一年四季美景如画，特别是诸多城市公园，给人提供了与大自然亲密接触的绝佳环境。初秋在温哥华，游览过广阔静美的斯坦利公园和鲜花盛开的女王公园之后，又领略了卡皮拉诺吊桥公园的精彩，获得一种在空中漫步的奇妙感受。这座布满原始森林的吊桥公园宛若一座天然氧吧，游人在苍翠的温带雨林中呼吸着最新鲜的空气。

卡皮拉诺吊桥，公园的标志性景观。驾车从温哥华市中心出发，穿过雄伟的狮门大桥，不足20分钟就到了位于北温哥华的卡皮拉诺吊桥公园，它因架设在卡皮拉诺河上的吊桥而得名，约占地2000公顷，是温哥华一处古老的观光胜地。在温哥华诸多公园中，卡皮拉诺吊桥公园是一个私营收费公园，成人门票35.95加元/人，65岁以上老人33加元/人，儿童依年龄不同有相应折扣；当地市民同价购票，但全年通用，实际近乎免票。入园时给游人手背上盖一个章，以备如有事出园，可凭此章再次入园。卡皮拉诺吊桥是世界著名的吊桥之一，也是这座公园的标志景观。它始建于1889年，横跨卡皮拉诺河谷，两岸布满原始森林，吊桥长137米，是目前世界上最长的人行吊桥，它距河面高度为70米。公园历史展览显示，19世纪末，有位名叫乔治.葛兰.麦基的人发现这处秀丽风景，便全家在此定居，为方便通行，他们在当地印第安人帮助下开始建桥。最初以粗麻绳和木板建成吊桥，1914年改建，加入混凝土巩固两端，使吊桥成为远近闻名的观光景点；1956年，再次以混凝土加固桥两端的桥墩，以优质钢索取代绳索，使其成为一座安全的现代化观光吊桥。在2006年严冬的暴风雪中，一棵数吨重的巨树倒塌压在吊桥上，巨树断成两截，而吊桥却安然无恙。桥端的展示牌显示，此吊桥可承载96头大象或1300位游人，总承重9万公斤。尽管如此，游人横越这座凌驾于深邃峡谷之上、纤细狭长、摇摆不定的吊桥依然需要勇气与胆量。

“树上探险”、“峭壁行走”，感受空中漫步的奇妙。这座公园不只有一个大吊桥，凡能走到吊桥另一端的游客，就会发现别有洞天。大吊桥另一端拥有茂密的原始森林、灌木、花坛、鱼池和野味十足的树屋。“树上探险”是另类风景，从树屋开始拾阶而上，可以连续走过7个树间吊桥，每段吊桥都与一棵巨树平台相连接，以树干为中心设有护栏的多边形平台是空中观景台，也是游客休息与拍照的场所。树间吊桥构成空中走廊，形成一个别有情趣的森林迷宫。在几十米高的层层树间栈道漫步，宛若穿越童话世界。边走边聆听树上鸟鸣，观赏原始森林之美，俯视林中灌木与野花，仿佛全身心都融入大自然之中，轻松惬意之感难以言喻。“峭壁行走”是吊桥公园近年建成的悬崖步道，它蜿蜒修建在吊桥另一端的悬崖边沿，长213米，牢牢地固定在距地面91米的高空中，设有透明玻璃护栏。我们从树间吊桥来到这里行走，俯瞰脚下郁郁葱葱的树林和清澈的溪流，观赏壮丽的峡谷景观，体验到在空中漫步的奇妙感觉。

从悬崖步道下来，进入地面原始森林小径漫步又见另一番景象。高大笔直的各种松树和杉树，古木参天；各种原生态植物、天然菌类和松鼠等多种动物随处可见。林中标牌显示，在地球的多种自然生态系统中，雨林被视为环境艺术的杰作之一。太平洋西岸的原始森林属于温带雨林，高逾70米的道格拉斯冷杉（又称花旗松）是温哥华特产，且仅产于此地。仰视高大的古树直插云霄，巨粗的树干两个人都难以合抱。漫步林中，宛若走进天然氧吧，空气纯净而新鲜。同行的游人说，温哥华这座接近北纬50度的高纬度城市生长着如此罕见的温带雨林，拥有如此美好的生存环境，真要感谢太平洋暖流。

重视科普寓教于乐，保护环境细致入微。公园着力宣传印第安文化。进入公园率先看到造型奇特、色彩鲜艳的图腾柱，这是温哥华仅有的两处图腾柱景点之一。介绍标牌显示，图腾是印第安语totem的音译，是在加拿大居住6000余年的印第安人的历史文化遗产。1935年，吊桥公园主人邀请印第安人艺术家雕刻了图腾柱，以向游人展示富有特色的印第安文化。至今虽过去80余年，在葳蕤树木衬托下，图腾柱依然亮丽。园内还有印第安艺术家现场雕刻多种图腾工艺品，引起游人瞩目。在图腾柱旁的历史展示区，除陈列修建吊桥的史料与照片、播放有关吊桥的故事录音外，也展示着印第安文化的图片和文物。公园重视自然生态教育，园内地面小径和树桥栈道设有很多生态展示牌，介绍树木、鸟类与昆虫；还有免费导游给游客讲述园内动植物生长状况，并给游客派发一张游览图，对游过指定的6个景点并集齐相应钢印的游人，公园会颁发一张奖励证书，上面印着“我成功了（I made it）”的自豪语句，激励游客在自然生态环境中畅游。我们发现，公园将环保知识标牌融入景点之中，在峭壁步道行走时看到许多水知识的牌子，在出口处附近也有保护水资源的问答游戏，让游客转动阀门获得正确答案。公园还安排工作人员常年向游客介绍猫头鹰等鸟类的特征与习性；园内“滴水穿石”的演示令游人驻足观看，可清楚看到水滴在15年、25年及50年的不同时间内在石面上水痕的深度，让人明白：目标集中、持之以恒、终能成功的道理。

天赐美景，保护有道。作为宜居城市，温哥华景色如画，作为吊桥为标志的公园，森林景致奇特，保护环境是重中之重。在此游览，所见园内名木古树、花鸟虫鱼状态良好，显然，一定保护有道。就此主题向公园游客服务部寻求答案，一位工作人员告知，在旅游高峰期，公园日接待游客逾5000人，环境保护是当务之急。首先以环保理念建设公园，在“树上探险”设施中，需在６棵树上搭建观景台，树与树之间还要连接７条空中走廊。为保护树木，树上没有使用一颗螺钉，完全利用足够摩擦力的技术原理支撑平台重量，并通过合理设计来分散树干的承重力。悬崖步道也将钢架结构固定在峭壁外围，以保护古崖岩体。同时，为维护整体环境，在园内合理密布分类垃圾箱，且分区到人、责任到位维护园内环境整洁与卫生；还用善意方式让游人接受维护环境的理念与规则。比如，在猛禽观赏点，游人看到“你喜欢自己的手指吗？”这样幽默的告示牌，自然就不去接近或尝试喂养猛禽了。一个私营公园，能够如此重视知识传播与环境保护，确是难能可贵，值得国内公园管理者借鉴与学习。

这次在温哥华时间太短，只游览了斯坦利公园、伊丽莎白女王公园和卡皮拉诺吊桥公园，其实，温哥华还有海角灯塔公园、太平洋之魂公园、白石镇滨海休闲公园、唐人街中山公园、不列颠哥伦比亚大学植物园、UBC玫瑰花园、鹿湖公园、范度森植物园、明德花园等众多绿色而美丽的花园和植物园值得游览与观赏，择时再来温哥华已列入以后的行程。

加拿大第三大城市温哥华是不折不扣的世界发达城市之一，它被浩瀚海洋和起伏的山峦所环抱，拥有舒适优美的自然景观、数不胜数的美丽花园、洁净绿色的城市环境、四季宜人的气候、仅为北京1/6的人口密度和令人垂涎的中西美食……所有这些，大概就是在全球宜居城市中，温哥华能够出类拔萃、连年位列前茅的奥秘。 （冯 霄/文 于世文/摄）

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(责编：樊海旭、常红)
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