听来华留学生讲述中国故事

人民网北京12月27日电 近日，“我与中国”征文活动颁奖仪式暨《我与中国的美丽邂逅——来华留学生讲述中国故事》新书发布会在京举行。

“我与中国”征文活动是面向来华留学生的大型征文比赛，由教育部国际合作与交流司主办，教育部留学服务中心承办。征文得到了来华留学生的积极响应，共收到来自86所高校的近200篇稿件，文章作者来自100多个国家，共评出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名、优秀奖34名。这46篇作品以《我与中国的美丽邂逅——来华留学生讲述中国故事》为书名结集，由人民日报出版社出版。

本书是国内首次以来华留学生视角讲述中国故事所出版的汉英对照图书，用世界语言讲述中国故事，有力传播了中国文化与发展理念，以及中国人民谋求开放创新、包容互惠的良好愿景。书中，获奖学生将他们在中国的故事娓娓道来，有初来中国时面对生活方式与文化习惯不同的困惑；有克服困难、逐渐适应并融入环境的喜悦；有因学习中文和了解中国产生的对中华文化的喜爱；有感受中国经济迅猛发展和中国人民热情友善，成为沟通中国与世界使者的愿望。

教育部留学服务中心副主任程家财认为，这些留学生的文章内容丰富、角度多样，涉及中国的经济社会发展变化、历史文化、传统风俗、人文景观、校园生活和师生感情等方面。这些文章以不同的方式表达了留学生们对中国的喜爱，字里行间充满了深深的中国情结。

教育部国际合作与交流司留学处处长安延介绍，2016年中国接受的来华留学人员达到44万名，来自205个国家和地区。中国已成为世界第三、亚洲最大的留学目的地国，越来越多的外国学者和青年学生把目光投向中国。

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