第二届欧亚国家中文书法大赛颁奖仪式在京举行

人民网北京12月25日电 （李明琪）由中国网、人民画报社共同举办的第二届“欧亚国家中文书法大赛”颁奖典礼今日在京举行。中国外文局副局长王刚毅、上海合作组织副秘书长波塔片科、中国书法家协会主席苏士澍等嘉宾出席典礼并为获奖选手代表颁奖。

第二届书法大赛共吸引了俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、马来西亚等十余个欧亚国家友好人士的踊跃参与，收到作品6000余份。大赛运用了线上征集、线下评审的操作方式，共计评选出获奖者 38名。其中一等奖3名，二等奖5名，三等奖8名，纪念奖20名，最具人气奖和最具潜力奖各1名。

王刚毅在颁奖仪式上表示，中国书法拥有五千年的历史，是中国人民智慧的结晶，是中华文化的魅力所在。近年来，学习汉语的外国人越来越多，他们对中国传统文化颇感兴趣，其中书法更是得到他们的关注和喜爱。此次活动激发了欧亚国家民众对汉字和书法的兴趣，为外国书法爱好者搭建了一个展示才华和自我风采的舞台。

波塔片科代表上合组织秘书长阿利莫夫对获奖选手表示诚挚祝贺和良好祝愿。大赛为弘扬中华优秀传统文化、促进上合组织国家以及欧亚国家人文交流、增进友谊发挥重要作用，对此他给予高度评价。他同时表示，上海合作组织今后将不断致力于加强成员国之间的人文交流与合作。

为弘扬中国优秀书法文化，推动“一带一路”沿线国家间文化交流，促进民心相通，“欧亚国家中文书法大赛”应运而生，并已成功举办两届。上海合作组织、中国驻俄罗斯大使馆、莫斯科中国文化中心、莫斯科国立语言大学孔子学院等机构和组织给予书法大赛大力支持和协助。上海合作组织秘书长阿利莫夫先生专门为第二届书法大赛题写汉字—— “百尺竿头”。

仪式上，一等奖获奖选手共同上台表演书法，切磋技艺。曾参加过中央电视台《中国诗词大会》节目的浙江理工大学俄罗斯留学生唐曦蘭也来到现场，并朗诵了她的原创中文诗歌——《夏天》。华中师范大学留学生代表曾泉耀（越南）为大家带来歌曲——《兰州姑娘》。

2018年，“一带一路”倡议提出即将迎来5周年，中国将接任上海合作组织轮值主席国并于2018年6月在中国青岛举行上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议。在此背景下，第三届“国珍杯·欧亚国家中文书法大赛”也于当天正式启动。

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